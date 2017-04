DIPUTADO FARÍAS POR TOMA EN CENTRO DEL SENAME: “EL CIERRE DEL CENTRO ES COMPLICADA, LA PETICIÓN QUE ESTÁN REALIZANDO LOS FUNCIONARIOS ES PERTINENTE”

“Si bien el cierre del centro es complicada, la petición que están realizando los funcionarios es pertinente”, afirmó el diputado Ramón Farías, presidente de la Comisión Investigadora del Sename, por la toma que efectúan con trabajadores del Servicio Nacional de Menores a la Casa Nacional del Niño en Ñuñoa.

Para el parlamentario la toma es peligrosa por los niños que allí residen. “Hay menores vulnerables y no pueden impedir que se trabaje libremente. Sin embargo, la solicitud está bien hecha porque hay un compromiso por parte de la Directora Nacional del Sename que no se ha cumplido, la cual tiene relación con aumentar la dotación de los trabajadores”, manifestó.

A esto también agregó que “no es posible que un funcionario atienda a más de 15 niños, cuando el estándar es un máximo de 8. Sin duda que el Sename se ha retrasado en dichas contrataciones y en hacer un cambio de perfil de los profesionales, ya que indispensable que cuenten con alguna especialización en intervención con niños, niñas y adolescentes”.

“No podemos olvidar que no son menores que tengan un pasar tranquilo, todos llegan con algún tipo de problema, desde el abandono más simple hasta violaciones, golpes, etc. Por lo tanto, la demanda que hacen me parece absolutamente adecuada”, señaló Farías.

Finalmente, el legislador indicó que “como comenté no comparto la decisión de cerrar el establecimiento, por eso hago un llamado a la Directora Nacional, Solange Huerta, que cumpla con su compromiso de aumentar la dotación de funcionarios, pero haciendo hincapié en que cuenten con especialidades en temas de infancia”.

Santiago de Chile, 4 de abril 2017

Crónica Digital