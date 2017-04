GANADOR DEL PRIMER LUGAR DEL CONCURSO DE CUENTOS ALBATROS: “DAN GANAS DE SEGUIR ESCRIBIENDO”

Luciano Fissore González, autor de “Árbol”, participó junto a los otros ganadores del certamen en la ceremonia de premiación realizada en la Casa del Escritor.

Con emoción y alegría fueron recibidos los galardones entregados a los trabajos más destacados que se presentaron al concurso de cuentos Albatros 2016, certamen destinado a destacar a los más nuevos creadores literarios, los estudiantes de la enseñanza media municipalizada de las Regiones Metropolitana y de Atacama, quienes fueron convocados a participar en la categoría ‘Cuento’. La ceremonia se realizó el tercer jueves de marzo en la Casa del Escritor.

En una concurrida ceremonia, encabezada por el presidente de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH), Roberto Rivera, el director de la SECH, Juan Pablo del Río, el presidente de la Corporación cultural Albatros, Eduardo Saavedra Torres, entre otros destacados asistentes.

Sobre cómo se enteró del concurso y cuál es la forma en que recibió el primer lugar del concurso, Luciano Fissore González, quien postuló con el cuento “Árbol” comentó que fue su padre quien le habló de este certamen. “Siempre he escrito, desde chico, entonces me dijo inténtalo y, en realidad, como siempre estoy escribiendo busqué por ahí un cuento que tuviera. Este era un cuento que lo había hecho hace un tiempo y lo edité, lo revisé, le cambié un par de cosas y lo presenté, porque fue en la fecha límite que me enteré del concurso y lo edité y salió bien parece. Estoy contento, me gustó participar, uno no espera quedar primero y dan ganas de seguir escribiendo”, sostuvo.

Por su parte, Patrick Perroud Rainone, ganador del segundo lugar explicó que fue una amiga quien le contó acerca de Albatros. “Cuando leí las bases vi que era temática libre y decidí escribir y, la verdad, es que no escribo cuentos, es la primera vez que escribo un cuento y escribí dos cuentos para este concurso y tuve el dilema de elegir entre uno u otro. Al final, me decidí por el más maduro. Uno es un cuento infantil y el otro es para público adulto y escogí el último. Tampoco tenía la intención de ganar, sino de ver si quedaba en el concurso. Estoy contento con esto”, concluyó.

En tanto, Javiera Carolina Carvajal, ganadora del tercer lugar señaló que “entré al concurso porque había participado en otro concurso donde no había ganado, entonces me piqué… Entonces, la profe dijo que había este concurso y con un grupo de amigos hicimos una lluvia de ideas y yo la escribí y luego le agregue algunas cosas y me dijeron cambia esto y esto… y funcionó. Cuando grande voy a hacer ilustraciones y voy a ser mi propia editora, entonces esto me sirve. Nunca pensé que iba a ganar”

Así mismo, se hizo entrega de las siete menciones honrosas a Daniela Paz Donoso Mora, por “Madre”; Andrea Yuliana Alarcón Gutiérrez por “Vida de una Estrella”; Irma Cecilia Valdés Trujillo, por “No sé si sabes”; Sebastián Antonio Rubio Gatica, por “Preludio”; Jordy Vallejos Venegas por “Multiversos”; Antonia Paz Murillo Huerta, por “Silencio”; y Favián Antonio Álvarez Pinilla, por “El desdichado Dios del Tiempo”.

El objetivo del concurso literario Albatros es realzar la importancia de la literatura en edades tempranas y permitir vincular a los jóvenes escritores con la tradición que alberga la SECH en su sede, la Casa del Escritor. El jurado, de esta tercera edición, estuvo integrado por la escritora Alejandra Basualto, el director del Departamento de Humanidades de la universidad de Los Lagos, Zenobio Saldivia, y el Director de la SECH Juan Pablo del Río.

Santiago de Chile, 5 de abril 2017

