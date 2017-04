VENEZOLANOS ALERTAS ANTE LIBRETO GOLPISTA

El pueblo venezolano y sus principales autoridades demostraron este martes estar preparados para contrarrestar los planes golpistas diseñados en un libreto con variados autores empeñados en romper el orden constitucional del país.

Pudiera decirse que la oposición salió en gran número a las calles, o más bien a una pequeña porción de las vías capitalinas, donde tiene su feudo Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda, quien estuvo recientemente en Washington recibiendo instrucciones y coordinando planes.

Sin embargo, más pujante resultó la toda roja chavista que de manera pacífica respondió a la embestida de los sectores opositores, quienes intentan crear un clima de violencia que ‘justifique’ una intervención de sus protectores y alimentadores externos, tal como denunció el dirigente popular Diosdado Cabello, al advertir sobre crecientes peligros para la nación.

No hay que ir muy lejos para encontrar evidencias de la trama macabra contra Venezuela.

Según Marcos Roitman Rosenmann, un ensayista chileno-español, profesor universitario, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, la conjura para dar la puntilla al orden constitucional en Venezuela está en marcha.

Luego de hacerse públicas las conversaciones entre el almirante Kurt Tidd, a la sazón comandante en jefe del U.S. Southern Command (Comando Sur), con sede en Miami, y el actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, en enero de 2016, cualquier cosa puede esperarse.

En ese encuentro se habló del libreto golpista y se coordinó la acción de los organismos regionales con un fin: dinamitar el poder legítimo del gobierno encabezado por Nicolás Maduro, puntualiza Roitmann.

Servicios de inteligencia, organizaciones no gubernamentales, corporaciones privadas de comunicación, prensa radio, televisión y redes sociales, las mismas que lo hacen hoy, deben entrar en sintonía y asestar el golpe definitivo, advierte el académico.

Hasta ahora todo marcha, según evidencian los últimos acontecimientos en la OEA y aquí en Venezuela.

Los conjurados insisten en inaugurar un Estado paralelo, encabezado por el Parlamento, en manos de la oposición. La labor inmediata: sentar las bases para hacerlo viable. La estrategia: tensionar el Poder Judicial, desacreditar sus resoluciones, obligar al gobierno a tomar medidas de excepción y, de esa manera, justificar la intervención para salvaguardar, curiosamente, el orden constitucional, según expresa Roitman en un análisis.

Por supuesto, en este laberinto juega un papel determinante la embajada de Estados Unidos en Caracas, donde muchos conspiradores van a ver a Tenny Smith, militar de alto grado, perteneciente a la agencia de inteligencia para la Defensa, y Rita Buck Rico, adscrita a la sección de asuntos políticos de los servicios exteriores para recibir instrucciones.

Mientras tanto se prepara una campaña interna, cuyo eje es el Parlamento, hoy en manos de la oposición, que solicita la intervención extranjera, negándose a cumplir su función legislativa, que es: promulgar y desarrollar leyes. La maniobra tiene como finalidad transformar la Asamblea Nacional en Poder Ejecutivo.

No obstante, hasta ahora, los enemigos de la Revolución iniciada por el comandante Hugo Chávez no contaron con la unidad cívico-militar de los venezolanos y por lo que se aprecia no podrán hacer caer el gobierno de Nicolás Maduro.

Los planes para aplicar la llamada Carta Democrática de la OEA no se concretan pese al servilismo de algunos gobiernos arrodillados ante el nuevo director de la orquesta en Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, el traspié en el llamado Ministerio de Colonias puede acelerar el tiempo de la sedición, por lo que no están demás los alertas lanzados por el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Cabello, contra una intervención eterna y posteriores bombardeos, ya que el libreto golpista sigue su curso.

Por Luis Beaton

Caracas, 5 de abril 2017

Crónica Digital /PL