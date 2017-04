DIPUTADO OSVALDO ANDRADE DICE QUE REBAJA DE JORNADA LABORAL ES “UNA DISCUSIÓN QUE VALE LA PENA REALIZAR”

El legislador dijo que este debate puede llevar a solucionar la paradoja que se da en Chile, donde hay más horas de trabajo, pero los índices de productividad son más bajos.

El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, diputado PS Osvaldo Andrade, respaldó la admisibilidad del proyecto de ley que rebaja la jornada laboral a 40 horas, que fue aprobado hoy miércoles, en la Sala.

El parlamentario fue tajante en señala que “este tema debe avanzar en el Parlamento. Discutir en Chile la jornada de trabajo es algo, no solo conveniente, sino que además necesario. Nuestro país está entre los países que tiene los horarios laborales más largos comparativamente con otros países. Incluso, con las de la OCDE, con quien siempre estamos buscando medirnos, y claro tenemos un problema de productividad”.

“Esta es una discusión que vale la pena realizar y la iniciativa que se ha planteado de la rebaja de la jornada laboral, cuya admisibilidad fue aprobada, es un buen momento para hacerse cargo de este debate. Por ejemplo, tenemos jornadas extensas con productividades muy bajas y sectores que no tienen jornada”, dijo Andrade.

Frente a una eventual inconstitucionalidad, el diputado PS, señaló que “los temas de las inhabilidades de carácter constitucional se resuelven en la Cámara desde la democracia y por eso votamos y lo hicimos. En este caso, contra la opinión de la Mesa. Pero hay un tema más de fondo que tiene que ver con la legitimidad”.

“Si hacemos una buena discusión, probablemente el Gobierno también va a respaldar algunas de estas iniciativas. Otra razón para apoyar el debate es que los trabajadores del sector público no tienen derecho al seguro de cesantía. Si el problema va a ser que vamos a estar siempre mirando al Tribunal Constitucional, yo por lo menos, no me someteré a esa situación “, concluyó Andrade.

Santiago de Chile, 6 de abril 2017

Crónica Digital