PESCADORES ESPERAN HASTA MAÑANA  AUMENTO DE CUOTA DE SARDINA

Pescadores artesanales pelágicos de la Región del Biobío esperan hasta este viernes que el gobierno reaccione a la exposición de antecedentes entregados por dirigentes de todas las caletas al seremi de Economía, Iván Valenzuela. Así fundamentaron la necesidad de que la cuota de sardina suba de 205 mil toneladas a 450 mil toneladas.

El seremi recibió un documento elaborado por el biólogo marino, magister en Ciencias mención Pesquerías, doctor (C) en Ciencias mención Manejo de Recursos Acuáticos Renovales, Gustavo Aedo que, con el análisis de antecedentes oficiales, y otras consideraciones, demuestra que es posible aumentar la cuota. La autoridad valoró que los pescadores hayan hecho el esfuerzo de pedir este informe científico y llegaran a la reunión, realizada la noche del miércoles, tanto con esos datos, como los de la situación económica real para miles de familias que trabajan en la pesquería de la sardina.

En ese contexto se comprometió para entregar a primera de hoy jueves 6 su informe al ministro de Economía para que el personero lo eleve al Comité Científico que sesiona esta mañana y que debe entregar a la Subsecretaría de Pesca una propuesta de rangos de aumento de cuota. También accedió a solicitar al ministro que viaje a la zona para una reunión con los pescadores.

Los pescadores y el seremi coincidieron en la importancia socio económica de la actividad y que hay amenazas que podrían terminar dañándola. “Pareciera que quieren que la octava región pesquera ´se cocine´ dijo un dirigente a lo que el seremi respondió ´tomando su expresión, yo no quiero que se cocine, no´”

Luis Villablanca, Rosendo Arroyo, Sara Garrido, César Jorquera, Paola Poblete, Pedro Irigoyen, Edita Leiva, Omar Bustos, entre varios otros dirigentes explicaron que este es un año diferente a los anteriores, en la pesquería de la sardina. Hay tanta abundancia en el agua que a un mes de abierta la veda el 90% de la flota ya la capturó. Los niveles de biomasa actuales bordean los dos millones de toneladas por lo que se puede pescar más que las escasas 205 mil toneladas manteniendo un criterio precautorio sobre el recurso, y sin provocar enormes pérdidas económicas a los pescadores.

Los pescadores en la reunión representaron con lujo de detalles la realidad del quehacer que desarrollan y advirtieron que: “vemos que la autoridad reconoce la importancia social y económica de la pesquería de sardina y el intendente y demás autoridades no pueden estar ajenos a lo que está ocurriendo. No hay argumentos para decir que no a un aumento de cuota. Esa es la verdad”.

Mañana cuando se sepa los rangos de suplemento que sugiere el Comité Científico los pescadores esperan que sea lo que la realidad señala, pero:”si es una cuota baja, si es lo mismo que el año pasado cuando había poco pescado, el ministro de Economía debe estar acá el lunes porque los pelágicos tenemos todo a favor y si las autoridades no escuchan habrá presiones, no quedará otro camino”.

Santiago de Chile, 6 de abril 2017

