BANCADA DE DIPUTADOS DEL PPD CONDENA AGRESIÓN A MINISTRO DE HACIENDA

La Bancada de Diputados del PPD condenó la agresión que sufrió ayer en la tarde en pleno centro de Santiago, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien fue víctima de una funa por parte de transeúntes que lo insultaron, escupieron y lanzaron monedas como forma de protesta por su postura hacia el sistema de AFP.

“Podemos entender que exista molestia en la ciudadanía frente a un tema tan sensible como son las pensiones, pero esta molestia no se puede traducir en este tipo de agresiones que no contribuyen en nada a la buena convivencia que debe existir en nuestro país”, afirmó la Jefa de la Bancada del PPD, Loreto Carvajal.

La parlamentaria indicó que “el tema previsional, como muchos otros temas, necesitan ser discutidos seriamente y con altura de miras. Ésa es la única manera de poder avanzar juntos por un Chile más justo y solidario”.

“En ese sentido, quiero enfatizar que la Bancada de Diputados del PPD respalda con firmeza la necesidad de realizar una reforma importante en materia previsional a fin de contar con pensiones dignas para todos los chilenas y chilenas. Sin embargo, para ello debe imperar la tolerancia y el respeto a pesar de las diferentes opiniones que pudieran existir”, concluyó Loreto Carvajal.

Santiago de Chile, 7 de abril 2017

Crónica Digital