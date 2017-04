SINDICATO SINACIN EN VILLA GRIMALDI: “NECESITAMOS RE-CONOCER LA HISTORIA”

Dirigentes y trabajadores afiliados al sindicato SINACIN visitaron Villa Grimaldi. El recorrido por el sitio de memoria fue conducido por la directora de la Corporación, Zabrina Pérez, y la coordinadora del Área Educación, Karen Bascuñán. Al termino de la visita el presidente del sindicato, Miguel Barrera, evaluó la experiencia:

“¿Por que quisimos venir? Porque necesitamos re-conocer la historia. Este país no solo vive del presente o del futuro, también del pasado. Los errores que cometimos en el pasado no podemos volver a cometerlos nuevamente. Debemos tener esto clarito. Saber lo que pasó. Que los libros de historia no nos cuenten historias que no son. La vivieron miles de compañeros que hoy no están y otros, los que sobrevivieron, nos están sirviendo para que la conozcamos nosotros y también nuestros hijos y las generaciones que vienen, para que no se repita la barbarie que ocurrió en este país”.

“Este país debe saber que aquí se vivió una situación tremendamente difícil para el pueblo. Sobre todo para los más humildes, para la clase trabajadora que fue la que más sufrió. Por aquí en Villa Grimaldi y otros centro de tortura, pasaron miles de trabajadores que por el solo hecho de pensar distinto fueron torturados y muchos asesinados”

Miguel Barrera

Presidente

Sindicato SINACIN

Santiago de Chile, 8 de abril 2017

Crónica Digital / villagrimaldi.cl