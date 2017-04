EXPORTACIONES DE VINO EMBOTELLADO: FUERTE ALZA EN PRECIO PROMEDIO Y MEJORA DESEMPEÑO EN EEUU

Las exportaciones registran una notable alza durante el mes de febrero, con un alza de 2.76% en volumen y 9.15% en valor respecto al mismo mes de 2016. Así también, el precio promedio se elevó, respecto a febrero de 2016, en 6.21%, llegando a los US$ 28.6 por caja.

Acumulado en el año 2017. El buen desempeño de las exportaciones durante el mes de febrero se traduce también en una importante alza de las exportaciones en lo que va del año, lo que podría ser un buen augurio para los meses siguientes. La suma de las exportaciones de vino embotellado en enero y febrero creció un 12.21% en volumen y 11.9% en valor respecto al mismo período del año anterior. El precio promedio se mantuvo estable.

Acumulado en 12 meses. Por último, a la hora de proyectar el desempeño anual, si es que se toman los últimos 12 meses (marzo 2016 a febrero 2017), las exportaciones de vino embotellado alcanzaron un alza de 3.94% en volumen y 2.5% en valor respecto al período precedente.

Exportaciones de vino embotellado hacia los principales mercados

Febrero 2017. Al analizar el desempeño de las exportaciones de vino embotellado por destino, en febrero destacan las alzas en los envíos hacia nuestros principales mercados: Estados Unidos (+18.8% en volumen y +36.6% en valor), China (+25.1% en volumen y +38% en valor), Japón (+36.3% en volumen y +25.9% en valor), Brasil (+46.7% en volumen y +53.8% en valor) y Canadá (+21.8% en volumen y +33% en valor). Sólo el Reino Unido experimentó una caída (-27.6% en volumen y -32.8% en valor). Destaca el buen desempeño de EEUU en lo que va del año, en contraste con un plano 2016. En cuanto a los precios promedio, destacan los incrementos del 15% en el precio medio de vino exportado a Estados Unidos y de 10.4% a China, que les superar los US$ 30 por caja (US$ 30.65 y US$ 32, respectivamente).

Acumulado en el año 2017. La fuerte alza experimentada por los envíos a Japón en lo que va del año, lo ubican como el 1er. destino en volumen y como el 3er. destino en valor exportado, con un alza de 61.8% en volumen y 47.9% en valor respecto a igual período del año anterior. Asimismo, Canadá y China muestran excelentes desempeños en lo que va de 2017, alcanzando un aumento de 35.6% y 23.7% en volumen y 37.7% y 34.2% en valor, respectivamente. Estados Unidos y Brasil también vienen creciendo a dos dígitos en lo que va del año (11.5% y 16% en volumen, y 15% y 18.7% en valor, respectivamente). Por último, los dos destinos que evidencian las mayores alzas en precios promedio son China (+8.5%) y Estados Unidos (+3.15%), lo que les permite ubicarse por sobre los US$ 30 la caja (US$ 31.9 y US$ 30.2 respectivamente).

Acumulado en 12 meses. El acumulado en 12 meses ubica a China a la cabeza de las exportaciones de vino embotellado nacional, con US$ 202.5 millones (6.51 millones de cajas). Estados Unidos, segundo en valor exportado (US$ 187.4 millones), en tanto, le sobrepasa levemente en volumen exportado, con 6.52 millones de cajas. Completan el listado de los 5 principales destinos en los últimos 12 meses, Japón (US$ 150.58 millones), Reino Unido (US$ 141.42 millones) y Brasil (US$ 124.64 millones). Mientras Japón y Brasil van al alza, Reino Unido viene cayendo. Por último, resalta el crecimiento de 5.6% en el precio promedio de las exportaciones de vino embotellado hacia China, lo que le permite superar los US$ 31 por caja.

Exportaciones de vino embotellado por segmento de precios

En febrero de 2017, destaca el aumento de 26.2% en el volumen de exportaciones de vino embotellado sobre los US$ 40 por caja. Sumado al alza registrada en el mes de enero, éste ha aumentado un 16.4% en lo que va del año.

Exportaciones de espumante

Las exportaciones registran una notable alza en el mes de febrero, totalizando en el mes 29.86 mil cajas de espumante (US$ 1.17 millones). Esto significa un alza de 32.79% en volumen y 45.04% en valor. Así también, los precios promedio se elevaron respecto a febrero de 2016 en 9.22%, llegando a los US$ 39.2 por caja. Este buen desempeño se extiende al acumulado en el año, registrándose un alza de 33.45% en volumen y 33.82% en valor respecto a igual período de 2016. Por último, en 12 meses (marzo 2016 a febrero 2017), las exportaciones de espumante alcanzaron las 588 mil cajas (US$ 21.28 millones): un incremento de 20.94% en volumen y 19.49% en valor. De esta forma, el precio promedio llegó a US$ 36.2 por caja de espumante.

“En el mes de febrero se mantuvieron las buenas cifras de enero, con lo que se augura un auspicioso 2017, en enero y febrero hemos aumentado las exportaciones de vino embotellado en un 11,9% en valor, dado en parte por la fuerte alza de las exportaciones de vino sobre 40 US$/caja (26.2% en volumen) y de los vinos espumantes. Al mismo tiempo, destaca la fuerte alza a nuestros principales destinos y la recuperación que está experimentando EEUU. China se mantiene a la cabeza, EEUU en segundo lugar, y Japón toma el tercer lugar gracias al sobresaliente desempeño de los últimos meses. Estamos muy satisfechos con estos resultados, que son un incentivo para seguir trabajando duramente en el posicionamiento de los vinos nacionales en el exterior. ”, finaliza Mario Pablo Silva, Presidente Vinos de Chile.

Santiago de Chile, 9 de abril 2017

