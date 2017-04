TARUD EMPLAZA A EX CONTRALOR MENDOZA A RESPONDER SI “NEGOCIÓ” DURANTE EL CARGO APOYO A CANDIDATURA DE PIÑERA

El diputado Jorge Tarud cuestionó que el ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, integre el actual equipo de campaña presidencial del ex presidente Sebastián Piñera, emplazándolo a responder si este escenario lo “negoció” mientras ejerció el cargo.

“Me acorde del almirante Arancibia, ustedes dirán ¿Por qué?, el almirante Arancibia negoció su candidatura a senador mientras era Comandante en Jefe de la Armada, un hecho gravísimo para el país y ¿Qué vemos ahora?, el ex contralor Mendoza al lado de la candidatura de Sebastián Piñera. Entonces uno se pregunta, ¿Esto lo negoció cuando era contralor?, ¿Estaba conversado desde antes? ¿Qué independencia política tenía el señor Contralor de la República para controlar? ¿Hubo un sesgo político en Contraloría? Me parece un hecho muy gravísimo y no podemos permitir que Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas que son de todos los chilenos, como asimismo el cargo tan importante como Contralor General de la República, estén trabajando por candidaturas presidenciales, eso es inaceptable para el país”, manifestó el diputado.

En ese sentido, el parlamentario informó que estudiará la posibilidad de presentar un Proyecto de Ley, porque a su juicio, “esos cargos no pueden estar negociándose cuando están en el cargo y, además, politizándolo como lo han hecho”.

“Lo encuentro de la mayor gravedad, por lo tanto, lo denuncio ante el país. La Contraloría General cumple un rol muy importante en el país, no obstante, creo que el actual contralor ha hecho su tarea como se debe, pero me generan dudas sobre el antiguo contralor. Por lo tanto, espero que responda si esto lo negoció con Sebastián Piñera mientras era contralor o no, eso es muy importante”, enfatizó.

Estas declaraciones el diputado por la provincia de Linares las realizó luego de entregar más de 600 fichas de nuevos militantes en la Región del Maule donde trabaja una futura candidatura al Senado, señalando que “nosotros garantizamos la inscripción de nuestro partido en la región, estamos dispuestos a seguir luchando por la región y por el país. Tuvimos en algún momento a algunos que nos decían que el PPD no se iba a reinscribir, que éramos los que estábamos de vagón de cola, pero les quiero decir que el partido va a seguir incomodado a muchos y va a seguir incomodando a aquellos poderes que nosotros le hemos pisado los callos. Vamos a seguir luchando por defender a la gente más sencilla, para defender a las regiones de Chile, estamos en contra de este centralismo que existe hoy día, queremos más independencia como Región del Maule y este miércoles celebraremos nuestra reinscripción como partido”.

Santiago de Chile, 9 de abril 2017

Crónica Digital

