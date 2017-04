CAMILA VALLEJO PIDE QUE MINEDUC RESPONDA A CONFECH ANTES DE VOTAR REFORMA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

En reunión con el Mineduc, Vallejo solicitará que el Gobierno presente las indicaciones a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, para luego acordar una fecha de votación en general

: “

La indicación sustitutiva está recién en conocimiento público desde el viernes a las 17 horas. El Gobierno todavía no ha hecho la presentación. La sesión de mañana debiera estar destinada a que el Ejecutivo exponga en qué consisten las indicaciones, responda preguntas, y pueda debatirse la posibilidad de incorporar temas que actualmente no están resueltos en el proyecto. Lo razonable es que ese día se dedique a estos objetivos y no a votar