RENUNCIO LAGOS PERO DIJO: “LA VIDA CONTINÚA”

Agobiado por la determinación del Partido Socialista de abandonarlo a su suerte en la contienda presidencial de noviembre próximo y la escasa aprobación ciudadana expresada en las encuestas, el ex presidente Ricardo Lagos decidió dar un paso al costado y renunciar a su postulación.

Un día después que el Comité Central del Partido Socialista, en el que militara durante 27 años, decidiera proclamar como su candidato presidencial – 67 votos a favor contra 36 por Lagos y 4 votos en blanco- al senador independiente, Alejandro Guillier, el ex presidente anunció este lunes 10 de abril, su decisión de renunciar, enfatizando que no era un caudillo.



Además, dijo que “no se me pasa por alto que el afecto del compromiso que he visto no se ha reflejado en un apoyo ciudadano suficientemente alto”.



Desde la sede de su fundación Democracia y Desarrollo, , Lagos señaló que adoptó la

determinación de retirarse de la contienda, “con la serenidad de haber actuado siguiendo el mandato de mi conciencia y no persiguiendo intereses personales. Lo hago con la satisfacción de haber contribuido a una propuesta programática que representa una renovación del ideario de los progresistas chilenos”.



“Los chilenos me conocen: no soy un caudillo. Sé escuchar la voz del pueblo y someterme a su veredicto. Estoy en política para servir al país, no para acumular honores; para robustecer las instituciones democráticas, no para burlarlas; para formular propuestas constructivas, no para hacer gestos populistas ni llamados demagógicos”, enfatizó.



Al mismo tiempo advirtió que en la centroizquierda se ha producido una situación política de desunión de sus fuerzas. No todos, precisó, “compartimos el mismo sentido de urgencia ante la amenaza de una dispersión estratégica de las fuerzas progresistas y una ola de restauración mercantilista y conservadora que puede durar muchos años”.



Lamentó que “en mi propio espacio político, la centroizquierda, no se ha generado una convergencia política ante la amenaza de la dispersión de votos”.



Agregó que cuando el pasado 2 de septiembre declaró su disposición para ser el candidato presidencial de la Nueva Mayoría, “sabía los sacrificios e incomprensiones que envolvía esta decisión, pero estimé que era mi deber con una patria que quiero por sobre todas las cosas”.

Lagos recordó que “el 2 de septiembre declaré que si mi nombre podía servir para abrir el país en torno a un proyecto que devolviera la confianza y el optimismo en el progreso, la democracia y la justicia social, estaba dispuesto a ser candidato nuevamente a la Presidencia de la República por la Nueva Mayoría”



Luego el ex Presidente indicó que “elaboramos una propuesta programática para conversar y que busca responder con medidas concretas a las demandas del Chile actual”, dijo.

Sin embargo el ex mandatario reconoció que “en mi propio espacio político, la centro izquierda, no se ha producido una convergencia en torno a este proyecto político”.

Al finalizar su declaración Lagos enfatizó “Amigos, la vida continúa”.Santiago de Chile, 10 de abril 2017

Crónica Digital