DIPUTADA CARIOLA LLAMA A ACELERAR TRASPASO DE HOSPITAL PADRE HURTADO A LA RED PÚBLICA DURANTE ADMINISTRACIÓN BACHELET

El hospital correspondiente a las comunas de La Granja, La Pintana y San Ramón depende directamente del Ministerio de Salud.

Durante una nueva sesión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la Ministra de Salud, Carmen Castillo, junto a la Subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón, informaron sobre el estado de avance del traspaso del Hospital Padre Hurtado, establecimiento de salud que no forma parte de la red pública y que ha generado diversos cuestionamientos por parte de su comunidad, sobretodo de los trabajadores, quienes no tienen regulaciones ni beneficios por el carácter “experimental” de dicho hospital.

La presidenta de la Comisión de Salud, diputada Karol Cariola, se manifestó de acuerdo a las posiciones expresadas tanto por los trabajadores del recinto como de los usuarios, respecto de terminar con este sistema. “Es el único hospital en Chile que tiene este modelo experimental que ha generado que –por ejemplo- los trabajadores de ese hospital no estén incorporados a los trabajadores de la red, por lo tanto, no tienen carrera funcionaria; hay protocolos que se han desarrollado para el mejoramiento de la asistencia desde los hospitales públicos en nuestro país que el Hospital Padre Hurtado no es considerado producto de ser una isla dentro del sistema público a nivel nacional”, sostuvo.

La parlamentaria, representante de Independencia y Recoleta, agregó que el hospital “debe acelerar su proceso de traspaso a la red, es una propuesta que el ministerio viene estudiando hace tiempo (…) Juntamos a todos los actores en la comisión de salud, tanto a trabajadores, usuarios, como el ministerio, y el ministerio asumió el compromiso de ingresar el proyecto este año y tramitarlo este año”.

Cariola explicó que lo ideal es que el proyecto sea ingresado durante el primer semestre, de lo contrario, a comienzos del segundo como plazo máximo, de esta forma podría ser tramitado durante el presente período legislativo para que durante el actual Gobierno y “como un hecho histórico”, el hospital experimental Padre Hurtado pase a la red pública de salud.

Reforma a las Isapres

En segundo punto de la tabla de la sesión correspondía conocer los motivos del retraso en el envío de un proyecto de ley que regule y reformule el sistema de Isapres, así también los alcances de éste, motivo por los que fueron invitados a exponer los Ministros de Hacienda y Segpres, Rodrigo Valdés y Nicolás Eyzaguirre respectivamente. Los titulares de Gobierno no estuvieron presentes en la discusión, por tanto ésta no pudo llevarse a cabo.

“Nos preocupa porque vemos que no existe una voluntad real de parte del Gobierno en torno a sus definiciones legislativas, de tramitar lo que es hoy día un compromiso presidencial en esta materia. Estamos viendo cómo en la práctica existe integración vertical entre las Isapres y las clínicas, lo vimos con la clínica las Lilas, con la Isapre Más Vida; existen irregularidades que incluso rayan en lo legal, hay acciones judiciales en esta materia, y la verdad es que nosotros creemos que de la misma forma en que se planteó poner coto al sistema privado, hay que hacer mejoras profundas a la estructura del sistema público”, sentenció la presidenta de la comisión, diputada Karol Cariola.

Finalmente, la parlamentaria dijo que “sabemos que este debate no puede partir solo por el sistema privado sino que necesariamente va a tocar lo público, pero nuestro llamado, nuestra convocatoria es a que el ministerio se haga cargo de eso, y no solo el ministerio de Salud, sino que el Gobierno en su conjunto porque esto no depende solo de la ministra, como es quien ha dado la cara sobre el tema diciendo que no hay una definición colectiva del Gobierno, sino que también del ministro de Hacienda. Le vamos a hacer saber de forma directa a él y al Ministro Eyzaguirre que no podemos seguir aceptando su justificación permanente para asistir a nuestra comisión a tratar temas que son fundamentales, y que tocan los intereses de su cartera.”

Santiago de Chile, 11 de abril 2017

Crónica Digital