BANCADA PPD CRITICA INTERPELACIÓN A MINISTRA KRAUSS: “LA DERECHA NUNCA SE HA PREOCUPADO DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES”

La Bancada de Diputados del PPD, encabezada por Loreto Carvajal, se refirió a la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, de la interpelación a la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, por las cifras de desempleo.

“Creemos que es un despropósito utilizar una herramienta fiscalizadora que tenemos los diputados, como una herramienta política para dañar al gobierno en un año electoral. El tema del empleo es un tema sensible que afecta a todos los chilenos y chilenas, por lo que es necesario discutirlo con seriedad y responsabilidad”, indicó la diputada Carvajal.

La parlamentaria agregó que “la preocupación del gobierno no sólo se ha limitado a las cifras sino que en mejorar paulatinamente la calidad del empleo, un aspecto que la derecha se ha negado en legislar, siendo una prueba de ello la discusión de la reforma laboral en el Parlamento”.

Por su parte, el diputado y miembro de la Comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez, sostuvo que “yo siempre he dicho que las interpelaciones en sí mismas no son malas, porque son la oportunidad que tienen los ministros de responder dudas, y de dar a conocer al Parlamento y a la ciudadanía el trabajo realizado. Pero el hecho de que la misma derecha anuncie que de aquí en adelante se viene “un paseo de ministros”, refleja que no se están utilizando las interpelaciones de buena fe, sino que como un show mediático”.

“La derecha siempre se ha caracterizado por hablar acerca del pleno empleo, que todos los chilenos tengan trabajo, pero nunca se han preocupado de las condiciones de los trabajadores, y menos aún de sus sueldos. Así lo demostraron en la discusión de la reforma laboral, y siempre que ha habido una discusión en términos laborales”, afirmó el legislador.

El diputado Jiménez señaló que “nosotros acá sabemos cómo se han dado las discusiones, así es que yo espero que la ciudadanía entienda lo que hay en el fondo de este tema, porque ellos la verdad es que no tienen ninguna preocupación por los trabajadores. Lo que ellos buscan es causar daño político, no están preocupados del empleo ni de las condiciones de los trabajadores”.

“Todos sabemos que el crecimiento económico de nuestro país no ha sido lo que esperamos, pero aún así las cifras de desempleo no han subido como la derecha quisiera. Y yo creo que aquí también hay una responsabilidad de las empresas. Uno se pregunta donde se encuentran las enormes utilidades del retail, de la banca, dónde está la inversión que ellos debieran hacer. Aquí hay una responsabilidad de todos de sacar adelante el empleo, por el país y por los trabajadores”, concluyó Tucapel Jiménez.

Santiago de Chile, 12 de abril 2017

Crónica Digital