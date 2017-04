DIPUTADO CASTRO VALORÓ QUE COMISIÓN DE DEFENSA DE LA CÁMARA HAYA ELEGIDO COMO PRESIDENTE AL DIPUTADO GUILLERMO TEILLIER

La Comisión de Defensa de la Cámara eligió este martes, al diputado PC Guillermo Teillier, como nuevo presidente de la instancia. Su nombre fue propuesto en la sesión por el diputado PS, Juan Luis Castro, quien valoró la acogida que tuvo el parlamentario comunista.

El diputado Castro explicó que “el Partido Socialista nunca va a compartir la exclusión ideológica de ningún sector que pretenda sacar a otro de la representatividad política, solo por sus ideas” y recordó que durante las últimas semanas, el presidente del PC, Guillermo Teillier, en su calidad de miembro de la Comisión de Defensa, fue “duramente cuestionado por la derecha”, por querer asumir la presidencia de dicha comisión.

No obstante, Castro recalcó que “hoy, la Bancada PS ha propuesto el nombre de Guillermo Teillier y ha obtenido los votos suficientes para asumir la presidencia de la Comisión de Defensa, con la votación de la Nueva Mayoría. Esto significa que más allá de cualquier consideración, donde socialistas podemos tener diferencias con el PC, no perdemos el horizonte y creemos que no puede ser el Congreso el escenario para la exclusión ideológica

Finalmente, el diputado Juan Luis Castro sostuvo que “me alegro de haber representado al Comité de la Bancada de Diputados Socialista y decir con fuerza, que así como en este episodio, como en ningún otro, vamos a apoyar ningún tipo de sectarismo, exclusión o estrategia que permita a unos sacar del escenario democrático para el que fuimos elegidos. No por ser de una religión o ideología se está en condiciones de sacar a otro de la escena política que obtuvo a través de votación popular”, concluyó.

Santiago de Chile, 12 de abril 2017

Crónica Digital