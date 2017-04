RECONOCIMIENTO CIUDADANO A VICTOR OSORIO POR SU GESTION EN BIENES NACIONALES

Con más de 300 personas se realizó un acto de reconocimiento a la gestión ministerial de Víctor Osorio en Bienes Nacionales, la que se extendió entre el 11 de marzo de 2014 y el 19 de octubre del año pasado, en el actual Gobierno de Michelle Bachelet.

En la presentación del evento, la estudiante universitaria Francisca Robles, ex dirigente liceana, destacó que el propósito de la actividad era “valorar el gran trabajo que realizó Víctor Osorio como Ministerio de Bienes Nacionales”, además de manifestar “nuestro reconocimiento a un hombre de prolongada y destacada trayectoria política y social, de compromiso político y consecuencia con el sueño de construir un Chile justo”.

La actividad se realizó en el Salón Enrique Fröemel de la Universidad Santiago de Chile (USACH), emplazado en la comuna de Estación Central. La conducción estuvo a cargo del reconocido periodista y comunicador de televisión, Francisco Kaminski.

En sus primeras e improvisadas palabras, Kaminski manifestó su agradecimiento por la invitación a participar en la iniciativa: “Es un gusto estar acá. No lo pensé dos veces cuando me dijeron que íbamos a reconocer a un tremendo, tremendo tipo. Tuve la oportunidad de conocer a Víctor Osorio mientras ejercía como Ministro. Ha hecho un camino largo. Conozco su historia de esfuerzo y trabajo, de estar en la vereda que no muchos escogen”.

Contó con la presencia de la cantante mapuche Antu Liwen (“sol en el amanecer”); el músico y ex integrante de “Los Prisioneros”, Claudio Narea; y el grupo “Santiago del Nuevo Extremo.

UNA ASISTENCIA PLURAL

Entre los asistentes, se encontraba parte significativa de la dirigencia de la Izquierda Cristiana (IC) de Chile, encabezada por su presidente nacional, Francisco Parraguez, y su secretario general, Iván Cabezas. A ellos se sumaban los miembros de la Directiva Central: Matías Valenzuela, Braulio Meza, Darío Salas y Claudio Chandia. También, Juan José Moreno, presidente del Regional Metropolitano de la Izquierda Ciudadana; y la presidenta del Frente de Mujeres de la colectividad, Marta Quiñones.

Concurrieron la Subsecretaria Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Tamara Muñoz; el Alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo; y los Concejales de las comunas de Pudahuel, Lavinia Reyes, y Estación Central, Felipe Muñoz; el presidente de Fundación Manos a la Obra, Cristián Bahamondes; y el presidente de la Fundación “Amigos del Presidente” (GAP), Isidro García; y los directivos del diario electrónico “Crónica Digital”, Iván Gutiérrez y Miguel Alvarado.

Asimismo, el presidente del Sindicato de Trabajadores a Honorarios del Municipio de Maipú, Patricio Bustamante; la presidenta del Comando Nacional de Exonerados de Chile, Zayda Araya; la vocera de los ex estudiantes de la Universidad del Mar, Susana Giacaman; el presidente del Sindicato de Trabajadores a Honorarios del Ministerio de Bienes Nacionales, Marco Hernández, y el directivo de la entidad gremial Felipe Sarah; la dirigente vecinal de la comuna de Cerrillos, Teresa Paredes; Fernando Echeverría, presidente de la Agrupación de Migrantes Latinoamericanos (AMIL); y dirigentes de Comités de Vivienda, tales como Teresa Quintrel, Rodrigo Polo y Varenka Cadiz.

SALUDO DE ALEJANDRO GUILLIER

Uno de los momentos más emotivos de la actividad, fue la transmisión de un saludo audiovisual del senador y precandidato presidencial Alejandro Guillier, el cual que se encontraba en el sur del país, en Coyhaique, recorriendo las tierras de la Patagonia.

“Me quiero adherir a este festejo y saludo a Víctor Osorio, un gran amigo, periodista de profesión además, colega. (Es) un (tipo de) reconocimiento que poco se hace a la labor pública que genera la gente que tiene compromiso”, inició su mensaje. Explicó que, en su labor ministerial, “harto que nos ayudó en el Norte para resolver el problema de crear espacios para construir más viviendas y emprendimiento de PYMES, una labor que tiene mucho que ver con la justicia social, y con mejorar la calidad de vida de la gente humilde y también de la clase media”.

Y dirigiéndose directamente al ex Secretario de Estado, señaló: “Hicimos proyectos, Víctor, que hoy están beneficiando desde el punto de vista habitacional a segmentos de las clases medias. También creo que has tenido una gran gestión en la restitución de tierras a los pueblos originarios; este es un compromiso y es una deuda que Chile tiene: restituir las tierras originarias, donde están los símbolos y los valores de las comunidades indígenas, donde está el espíritu de sus antepasados y su propia historia. La propia política de crear áreas protegidas que después serán patrimonio de nuestros hi8jos y nuestros nietos (…) El caso CEMA Chile, donde también, Víctor, has tenido una gran actuación”.

“Un saludo a mi amigo Víctor Osorio. Creo que es un reconocimiento merecido. Y me alegra que un colega sea tan reconocido por la comunidad y su labor social”, concluyó el senador Guillier.

LAS PALABRAS DE OSORIO

En un vibrante discurso, Osorio reseñó parte de su trabajo en el Ministerio de Bienes Nacionales, subrayando que “con total convicción, sostenemos que la obra de Bienes Nacionales en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet no tiene precedentes en su impacto positivo en la ciudadanía”.

En ese contexto, se refirió a logros de su gestión en materia de entrega de tierras a los pueblos indígenas, disposición gratuita de inmuebles para proyectos de vivienda social y barrios integrados, regularización de la pequeña propiedad privada raíz, fiscalización de la propiedad fiscal; memoria histórica y defensa del patrimonio público; incremento de las áreas protegidas; y multiplicación de las energías renovables.

A ese último respecto, comentó que, recientemente, el “Washington Post” publicó una crónica en el que señalaba que Chile se ha transformado en la “Arabia Saudita de la Energía Solar”. Indicaba que la producción de energía solar se ha multiplicado por seis desde 2014, que el año pasado fue el principal productor de energía limpia en América y el segundo a nivel del planeta.

“Sin ninguna duda, podemos asegurar que nuestra gestión en el Ministerio de Bienes Nacionales fue determinante en ese logro”, afirmó. Y subrayó: “A octubre de 2016, Bienes Nacionales había entregado un total de 220 concesiones para realizar proyectos de Energías Renovables No Convencionales, con 51.428 hectáreas”. Agregó que “la mayoría de los terrenos en los cuales se han ubicado los proyectos de energía solar son de propiedad fiscal, entregados por Bienes Nacionales, llegando a que el 77% de los MW operando se encuentran en terreno fiscal”.

Sobre el caso de CEMA Chile, recordó que en diciembre de 2006 se publicó el libro “Pinochet S. A. La Base de la Fortuna”. Allí había un capítulo completo dedicado a los bienes fiscales de los que se había apropiado la Fundación presidida por Lucía Hiriart. A ese respecto, señalaba: “El país retornó a la democracia el año 1990. Más de 16 años han transcurrido desde que Augusto Pinochet entregó el Poder Ejecutivo y ninguno de los sucesivos ministros de Bienes Nacionales ha mostrado interés alguno por esclarecer lo obrado por doña Lucía en lo relativo a las propiedades recibidas”.

“Quiero compartir mi profunda satisfacción de haber colocado término a 25 años de impunidad y de silencio respecto del patrimonio de todos los chilenos y las chilenas que fue apropiado por Fundación CEMA Chile”, aseveró Osorio en medio de la ovación de la concurrencia.

UNA DIVERSIDAD DE VOCES

Luego de las palabras del ex Ministro, la presidenta del Comité “Por una Vivienda Digna” de El Bosque, Teresa Quintrel, hizo entrega a Osorio de un diploma en muestra de agradecimiento por haber transferido gratuitamente un terreno fiscal que permitirá la materialización de un proyecto habitacional, “por el que luchamos infructuosamente por casi 20 años”, manifestó visiblemente emocionada.

Al homenaje a la labor ministerial de Osorio se sumaron las voces de Cristián Cuevas, ex dirigente de la CUT y hoy parte del Frente Amplio; Carla Amtmann, del Movimiento Nueva Democracia y uno de los rostros del Frente Amplio; Jaime Parada, Concejal de Providencia y reconocido activista de la diversidad; y Nolberto Díaz, Vicepresidente de la CUT y miembro del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana.

Ángela Jeria de Bachelet se comunicó directamente con el ex Ministro de Estado para presentarle sus excusas por la imposibilidad de asistir y enviar su saludo a la audiencia.

Luis Le–Bert, principal voz de Santiago del Nuevo Extremo, inició su presentación con un homenaje a los jóvenes de Los 80, a la generación que enfrentó a la dictadura, y en este contexto dedicó a Osorio su canción “Qué pasó con el afiche del Che que tenías colgado en la pared”, en mérito de sus primeros pasos como dirigente del movimiento estudiantil secundario.

La canción señala: “No olvido nunca el temporal en que creí y si llovió ya no era yo, pero me sobra corazón para gritárselo al viento. Tan adentro sopla fuerte el viento libre, tan adentro. Te acuerdas del afiche en la pared, riendo como sólo ríe el Che, no había más que sol para entibiar la voz y hacernos libres. Jamás olvidare lo que aprendí y menos si llore por no pedir. De acuerdo no había más que dieciséis, pero algo adentro era tan libre”…

Santiago de Chile, 12 de abril 2017

