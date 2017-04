DIPUTADOS PC: “HEMOS ESTADO DESDE EL INICIO DE ESTE GOBIERNO APOYANDO TODAS LAS REFORMAS COMPROMETIDAS”

La bancada del Partido Comunista e Independientes respaldó hoy la votación que se realizó en la Comisión de Educación e hizo un llamado a lograr acuerdos para terminar con el CAE en 2018.

Los diputados comunistas Camila Vallejo, Karol Cariola y Lautaro Carmona se refirieron a la votación de la Comisión de Educación, donde se rechazó la idea de legislar el Proyecto de Educación Superior tras la abstención de Vallejo. En ese sentido, la diputada fue clara en señalar que “en materia educacional hemos sido impulsores desde el inicio de todos los cambios en educación, aprobando todas y cada una de las reformas comprometidas: Nueva Educación Pública, Carrera docente, Ley de inclusión. Nadie puede afirmar en este Gobierno ni en el Congreso ni en ninguna parte que nosotros no hemos acompañado lealmente este proceso”.

La jefa de Bancada además fue clara en recordar que en Educación Superior “desde el inicio fuimos impulsores de acuerdos. En enero construimos un acuerdo de priorizar el fortalecimiento de las instituciones del Estado, en fortalecer el marco regulatorio en el sistema de educación privado que está en crisis. Y por otro lado, saludamos y aplaudimos el compromiso del gobierno en enero de eliminar el Crédito con Aval del Estado en esta reforma y no en un proyecto de ley aparte. Ese compromiso lo planteamos desde un inicio, durante enero y fue apoyado por el conjunto de la Nueva Mayoría. Sin embargo, no se cumplió”.

Agregó que el Partido Comunista desea que la Reforma de Educación Superior prontamente: “Queremos que se apruebe este año, pero también necesitamos que nuestro gobierno garantice que en el tránsito a la gratuidad no se va a perjudicar a los estudiantes que no están en gratuidad, sometiéndolos a endeudamiento con la banca privada a través del Crédito con Aval del Estado. Como el tránsito es largo a la gratuidad universal, ¿qué pasa en ese tiempo con los estudiantes que se endeudan? Esa respuesta tenemos que darla, no podemos postergarla. Son miles de jóvenes que todavía tienen que endeudarse con la banca privada a los cuales todavía los persiguen con embargos. Esa realidad también tenemos que frenarla porque nosotros venimos de una lucha en las calles que planteaba, entre otras cosas, hacerse cargo de ese pesar, ese agobio y esa situación terrible que están viviendo miles de familias”.

En la misma línea, la diputada Karol Cariola recordó que “cuando algunos de la Nueva Mayoría, incluso nuestros aliados, decían que el proyecto de Reforma a la Educación Superior sencillamente había que postergarlo, incluso abortarlo, que ya no había que seguir adelante, nosotros fuimos los más insistentes en que este era un compromiso y que teníamos que cumplirlo”.

La representante de Independencia y Recoleta agregó que “esperamos que de aquí al lunes, para poder concurrir favorablemente con nuestros votos en la sala, el Gobierno nos entregue una respuesta y que se hallane no solo a escucharnos a nosotros sino que lo que dijeron miles de estudiantes el día de ayer en las calles de Santiago”.

Al ser consultada por la votación de los parlamentarios de la hoz y el martillo para el día lunes, cuando la discusión entre a sala, Cariola concluyó: “la bancada del PC va a tomar una decisión conjunta, tanto en la actuación que tuvo ayer Camila en la comisión, como también el día lunes en sala cuando tomemos la decisión final, y para eso esperamos que nuestro Gobierno nos escuche, y que escuche también a los estudiantes y al movimiento social en algo que no es reciente sino que lo venimos diciendo hace mucho tiempo”.

Por su parte, el subjefe de la bancada Comunista e Independientes, diputado Lautaro Carmona, destacó que la posición de la bancada en el tema educacional no es sorpresa, pues siempre ha sido en buscar reales avances para los estudiantes y la educación chilena, donde se encuentra, por el ejemplo el fin del CAE.

“Se ha dicho aquí que hay un debate que va a requerir un quórum calificado y que la posición de nuestra bancada puede determinar cosas. Eso lo saben los medios, la prensa, lo saben los parlamentarios y también lo sabe el Gobierno. Todos tenemos que sacar a la cuenta si queremos de verdad legislar, como nosotros sí queremos, en un paso adelante hacia la reforma educacional”, sostuvo.

Finalmente, el diputado por la región de Atacama señaló que “este no es un debate improvisado, esta es una reforma estructural clave del Gobierno de la Presidenta Bachelet. Es un debate largamente intercambiado, incluso con el movimiento de la educación como profesores, académicos y estudiantes. Tenemos la tranquilidad de estar cumpliendo con lo que son nuestros compromisos, conocidos por el Gobierno, y con lo que ha sido nuestra conducta histórica en la lucha social”.

Santiago de Chile, 13 de abril 2017

Crónica Digital