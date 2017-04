REPUDIAN ACTOS VANDÁLICOS CONTRA MURAL DE MADRES DE PLAZA DE MAYO

Nos quieren borrar del mapa pero no pueden ni podrán, afirmó hoy Hebe de Bonafini tras denunciar los hechos vandálicos contra un mural con la imagen de las Madres de Plaza de Mayo.

El sábado último las cámaras dejaron el registro de un hombre cuando ultrajaba los rostros de las Madres en el mural, que había sido inaugurado el pasado 23 de marzo por el Intendente de la municipalidad de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

En un video difundido en las redes sociales, Bonafini, presidenta de esa Asociación y destacada figura en la lucha por los derechos humanos, anunció que esta tarde realizarán un acto de desagravio y repudio por lo sucedido en esa localidad de la provincia de Buenos Aires.

Nos pintaron todas las caras de las Madres para que no se vean, pero lo que no sabía quien hizo esto es que había cámaras. Nos quieren borrar del mapa, pero, aunque nos maten, no van a poder, resaltó la destacada activista por los derechos humanos.

Repudiamos enérgicamente el atentado al mural de las Madres de Plaza de Mayo, apuntó por su parte en un comunicado la municipalidad de Avellaneda.

El mural ‘no es únicamente una obra de arte a cielo abierto, sino que se trata de una expresión artística que pretende colectivizar y socializar nuestra memoria y homenajear a estas mujeres que lucharon contra la violación de los derechos humanos y por la democracia en nuestro país’, añadió.

Este intento de borrar y ningunear nuestra historia, agregó la Municipalidad, no nos detendrá. En Avellaneda continuaremos trabajando en la batalla por la memoria, en la que se legitime la identidad de nuestro pueblo, de las Madres y de todos aquellos que lucharon contra el genocidio de la dictadura de 1976, reflejó el diario La Ciudad.

Buenos Aires, 17 de abril 2017

Crónica Digital /PL