DIPUTADO EN DESACUERDO CON TRANSITORIO EN LEY DE ELECCIÓN DE GOBERNADORES REGIONALES

Ayer se ingresó al parlamento el proyecto de ley orgánica de elección de Gobernadores Regionales, un proyecto que no ha estado exento de inconvenientes. Ante esto, el diputado PPD Ramón Farías manifestó que “no me parece que en esta ley se haga una excepción que permita la postulación de autoridades de Gobierno para el cargo de Gobernadores Regionales”.

Y agregó: “Si alguna autoridad de Gobierno pudiese renunciar hoy o en un mes más para ser candidato a Gobernador Regional, todos aquellos que ya renunciaron, como funcionarios públicos, Cores, etc., y que lo hicieron a su debido tiempo, evidentemente corren en desventaja frente a un funcionario que hoy sigue ejerciendo y que puede, de una u otro manera, visualizarse, mostrarse como autoridad regional o nacional, y luego presentarse como candidato”, indicó.

Asimismo, Farías sostuvo que “no me parece que sea un norma correcta y por ello me opondré, ya que todos deben correr de manera pareja sin ese transitorio en donde las autoridades públicas de Gobierno podrían, por única vez, postularse ahora y no antes del año como correspondería”.

Finalmente el parlamentario señaló que “insisto, no estoy de acuerdo porque debería ser una ley pareja y si no se cumplió por un tema de tiempo, no es responsabilidad nuestra, sino que del ejecutivo que se demoró en enviarla”.

Santiago de Chile, 18 de abril 2017

Crónica Digital