Comunicado oficial CSD Colo-Colo sobre situación de Blanco y Negro

Junta de Accionistas.

Este jueves 20 de abril en nuestro Estadio Monumental se realizó la Junta de Accionistas de la Sociedad Anónima Blanco y Negro, en la cual participaron, ejerciendo su derecho los representantes del Club Social y deportivo Colo-Colo

En dicha reunión ocurrieron los siguientes acontecimientos importantes.

Al votarse la memoria anual de ByN, el Presidente del club Fernando Monsalve dejó claro que nuestra institución no está inactiva y que mantiene el trabajo de ramas, escuelas formativas gratuitas y filiales.

Además, fue reconocido por ByN, tal como ha señalado constantemente la corporación que la concesionaria debe al club el pago de los derechos formativos de un importante número de jugadores formados en nuestras divisiones menores y que han sido vendidos a otras instituciones, principalmente del extranjero, monto que según nuestra estimación actualmente se acerca a los 10 millones de dólares.

Dicha suma, deberá ser pagada antes del fin de la concesión, pero el monto definitivo debe ser calculado de acuerdo a los intereses de ese momento.

Se conoció el balance de ByN que muestra nuevamente pérdidas millonarias, que avalan nuestras críticas a la desastrosa gestión actual.

Otro de los temas de la Junta de Accionistas fue el cambio de algunos directores de ByN.

Jaime Pizarro dejó de representar a Hernán Levy y pasó a representar a Leónidas Vial en reemplazo de Leonardo Bataglia, mientras José Miguel Jiménez ahora representa a Hernán Levy.

En tanto, el club también cambió a uno de sus representantes, reemplazando la abogada Paloma Norambuena a Alejandro Zúñiga.

Aprovechamos de agradecer el gran trabajo realizado durante estos dos años por Alejandro Zúñiga, quien seguirá entregando su valioso aporte en el directorio del club, desde su cargo como Secretario General.

Paloma Norambuena representará al club, en su calidad de vocera de la Cooperativa “Vámonos Quiñones”, que busca agrupar a los accionistas minoritarios descontentos con ByN, quienes comparten la idea de recuperar Colo-Colo.

Reunión de Directorio.

Concluida la Junta de Accionistas, fue realizada la correspondiente reunión de directorio de ByN, compuesta por 4 representantes del bloque Vial Levy, 3 de Aníbal Mosa y los 2 del Club.

Esta reunión tenía como único propósito la elección del presidente de la SA.

La decisión del directorio del club, era que ante la ausencia total de proyectos serios y que implicaran reales beneficios para nuestra institución y siendo consecuentes con las criticas profundas a la gestión de ByN, así como al modelo de Sociedades Anónimas Deportivas, no existían condiciones para votar por ningún representante de esos grupos controladores.

Aníbal Mosa, al no contar con los 5 votos necesarios para ser reelecto, decidió no presentar su candidatura, Leónidas Vial presentó a Jaime Pizarro, mientras los representantes del club, ante la imposibilidad de abstenerse y como una forma de no votar por quienes no representan nuestros intereses, optaron por postular sus propios nombres.

En otras palabras, Pablo Acchiardi propuso a Paloma Norambuena y Paloma Norambuena propuso a Pablo Acchiardi.

Mosa, en su afán de bloquear la elección de representante del grupo de Vial, votó por nuestra representante, lo que generó un empate a 4 votos, que no se destrabó y por lo cual los representantes del Club pidieron la postergación de la definición.

Se estableció el próximo lunes como fecha de la elección.

Razones de nuestra actuación y pasos a seguir.

El quiebre circunstancial entre los dos bloques que hasta hace algunos días, conducían ByN, abre un escenario que pudiera ser muy favorable al club, pero que requiere de la mayor seriedad y serenidad a la hora de tomar decisiones

El directorio del club, siguiendo el mandato de sus socios en las diversas asambleas, ha cuestionado fuertemente a la Sociedad Anónima y ha trabajado por conseguir la mayor cantidad de beneficios para su gente.

Hasta hoy, ninguno de los bloques mayoritarios ofrece garantías de cambios en esa dirección, es por lo mismo que no podíamos votar por ninguno de ellos.

La circunstancia de poder tener la presidencia de la concesionaria, se dio por una jugada política de uno de los dos bandos y no aseguraba ninguna posibilidad de gobernalidad que permitiese al club realizar una buena gestión, pues solo contamos con 2 de 9 directores de la SA y por lo mismo seguimos siendo total minoría, ante quienes toman todas las determinaciones sobre uso de los recursos.

Dicho esto, si nos sentimos totalmente capaces de presidir la SA, siempre con un proyecto que permita avanzar en la recuperación de Colo-Colo como club social y deportivo.

Emplazamos públicamente a ambos bloques a presentarnos un proyecto serio y concreto, antes del domingo a las 21:00 horas, como única posibilidad de revisar nuestra posición de no votar por ninguno de ellos.

Como club somos responsables y buscamos asumir en cada momento histórico la posición que más ayude a recuperar nuestra amada institución, por lo mismo, no podemos descartar ninguna alternativa.

Sin embargo, dejamos claro que no somos ingenuos y no entregaremos nuestros votos a cambio de promesas vacías o de migajas, mucho menos negociaremos pensando en intereses mezquinos.

El actual momento de ingobernabilidad de la sociedad anónima Blanco y Negro, solo demuestra lo que hemos dicho por años y deja claro que un sistema en el cual manda quien tiene dinero, no resiste más.

Cualquier decisión que tome el directorio será en base a sus atribuciones estatutarias y siempre pensando en nuestro objetivo estratégico. Recuperar Colo-Colo.

Les mantendremos debidamente informados de los pasos que daremos en los próximos días.

Santiago de Chile, 21 de abril 2017

