MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGA CUENTA PÚBLICA DE SU GESTIÓN

“El Ministerio de Desarrollo Social ha hecho importantes avances en la expansión y perfeccionamiento del Sistema de Protección Social. Esto se expresa tanto en calidad, cobertura, nueva oferta e instrumentos metodológicos más modernos y pertinentes para la realidad actual del país”. Así lo resaltó el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, durante la segunda y última jornada de la Cuenta Pública Participativa 2017 de la cartera, luego de la realización de los talleres participativos con las organizaciones de la Sociedad Civil, el pasado 20 de abril, donde estas entidades pudieron reflexionar sobre los logros y desafíos de las políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Social. En la oportunidad, también expusieron los subsecretarios de Evaluación Social, Heidi Berner, y de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez, además de los directores de los 5 servicios relacionados del Ministerio (Senama, Senadis, Injuv, Conadi y Fosis). En este contexto, el Ministro Barraza destacó también la modernización de instrumentos que están permitiendo abordar de manera eficaz y eficiente las políticas públicas dirigidas a los distintos grupos objetivos con los que trabaja el Ministerio. “En este periodo de gobierno, ha sido capaz de desarrollar una serie de instrumentos que tienen incidencia directa en distintas políticas públicas asociadas al Sistema de Protección Social y que son ejecutadas por los distintos ministerios sociales. Un ejemplo de ello es la consolidación del Registro Social de Hogares como plataforma común para la selección de usuarios de las distintas prestaciones sociales”, aseveró la autoridad. Asimismo, indicó que además de los importantes avances del Sistema de Protección Social, existen importantes desafíos dentro de la institucionalidad estatal, como es restablecer y robustecer la dimensión de la planificación social. “Necesitamos una planificación para el siglo XXI, holística y abierta al dinamismo de los cambios en un escenario que involucra un sinnúmero de variables y de la mano con el desarrollo de mejores capacidades prospectivas”, dijo. También se refirió al compromiso con la implementación de la Agenda 2030 que ha puesto de relieve el desafío de “lograr una intersectorialidad efectiva, que tenga un soporte institucional más fuerte” como lo demandan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales son integrales, indivisibles y universales. En este sentido, el Secretario de Estado concluyó además que “uno de los grandes desafíos, y esto no es privativo de Chile, es lograr que en materia de políticas públicas, la dimensión social no esté subordinada a la económica, sino que se articulen en un plano de igualdad y bajo una perspectiva de estrategia común”. Talleres participativos y participación virtual El trabajo de los talleres participativos presenciales considero 6 talleres: Niñez, Personas Mayores, Jóvenes, Discapacidad, Emprendimiento y Pueblos Indígenas. En esta jornada se entregaron las conclusiones de estas instancias por parte de los directores de servicio y los participantes entregaron testimonios y realizaron presentaciones artísticas. A modo de conclusiones generales se pude señalar que hubo consenso en el avance en el posicionamiento y visibilización de las temáticas con enfoque de derecho, avances en materia legislativa, mejores coordinaciones con las organizaciones relacionadas, mejoramiento de programas de emprendimiento e inserción laboral, entre otros. Por otra parte, a modo de desafíos se puede destacar anuencia en materias como elmejoramiento de la articulación con otras instituciones públicas y privadas, fortalecimiento de las redes territoriales para la implementación de programas, mejoramiento de los trabajos intersectoriales, etc. Cabe señalar que para complementar los talleres presenciales, se podrá participar por otros 45 días a través de la página web de la cartera www. ministeriodesarrollosocial. clcon el objetivo de permitir la participación de más personas en este importante ejercicio de diálogo con la autoridad. Para ello se sistematizarán todas las observaciones, opiniones y comentarios recogidos en ambas modalidades. Principales logros MDS La creación del Registro Social de Hogares que reemplazo a la Ficha de Protección Social en enero de 2016.

La extensión gradual del Chile Crece Contigo para niños y niñas hasta los 9 años. Además de la entrega de más de 56 mil “Rincón de Juegos” a niños y niñas de prekínder de establecimientos municipales.

La aprobación, y pronta promulgación de la Ley de Inclusión Laboral para personas con discapacidad.

La presentación de 3 proyectos de ley relacionados con la Niñez: el que crea la Subsecretaria de la Niñez, el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez y el Servicio de Protección Especializado para niños y niñas.

La modernización de los parámetros con que se mide la pobreza por ingresos y multidimensional en la Encuesta Casen.

La aplicación y la entrega de resultados del Segundo Estudio Nacional de Discapacidad y de la Octava Encuesta Nacional de la Juventud.

Se cambió la EFU (Encuesta Familiar Única de Emergencia) a la FIBE (Ficha Básica de Emergencia), que recoge la información de las familias en episodios de catástrofe.

Se presentaron al Congreso los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas.

Más de 17 mil personas participaron en el Proceso Constituyente Indígena.

Se aprobó en el Congreso y está próxima a su ratificación la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Este año se está implementando el Sistema Nacional de Cuidados y la Agenda 2030 que tienen directa relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.