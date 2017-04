BEATRIZ SÁNCHEZ PROPONE NEGOCIACIÓN RAMAL Y PIDE ELECCIONES UNIVERSALES EN LA CUT

También propone fortalecer la negociación de los trabajadores subcontratados y abrir el debate sobre las horas laborales a la semana.

Este domingo 30 de abril, ad portas del día de los Trabajadores a celebrarse mañana, la pre candidata presidencial por el Frente Amplio, Beatriz Sánchez, publicó un video que incluye diversas propuestas sobre el mundo del trabajo, entre ellas, la negociación ramal o por sector productivo.

En el video, grabado en las calles del centro de Santiago, la candidata afirma que en la actualidad “los trabajadores y trabajadoras chilenas no tenemos voz ni voto respecto a nuestra situación laboral. Esto al final nos afecta a todos, por un lado a los trabajadores, que no reciben la riqueza que están creando; a las personas que están buscando empleo, porque sus empleos terminan siendo precarios y con baja remuneración; a los empresarios éticos que no encuentran los espacios para poder negociar colectivamente y dialogar con sus trabajadores; y finalmente a todo Chile, porque genera la desigualdad que estamos viviendo y que es injusta”, agrega en el video.

La candidata propone, ante este escenario, que exista negociación colectiva ramal o por área de producción; que los trabajadores subcontratados puedan negociar en conjunto con los que tienen contrato; y “abrir una discusión sobre la cantidad de horas laborales” en el país. Para ello, Sánchez también hace un llamado a fortalecer a la CUT y que ésta pueda concretar el voto universal, y así hacerla más representativa de los trabajadores chilenos.

Las propuestas, se enmarcan en la campaña por juntar firmas para fichar militantes en Revolución Democrática y así porder inscribir las primarias del Frente Amplio, donde competirían Alberto Mayol y Beatriz Sánchez. El partido RD debe juntar 33.500 firmas hasta el día martes 2 de mayo, por lo que ha desplegado una amplia campaña a nivel nacional y en la Región Metropolitana, con voluntarios en la mayoría de las estaciones de metro de la capital.

Santiago de Chile, 30 de abril 2017

Crónica Digital