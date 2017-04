PARTIDO RADICAL: “ALEJANDRO GUILLIER ES CANDIDATO A PRIMERA VUELTA, ES EL REPRESENTANTE DE LA CENTRO IZQUIERDA”

Tras la definición de la Democracia Cristiana de llevar uan candidatura propia a primera vuelta y romper el histórico eje de centro izquierda, el Presidente del Partido Radical Ernesto Velasco afirmó enfático que con eso “se concluye un ciclo político”

Lamentamos la decisión de la Democracia Cristiana. Desde fines de los 80 hemos llevado siempre un candidato común, una lista parlamentaria y una propuesta programática y por lo tanto cuando se toma esta decisión de ir a primera vuelta y no ir a una primaria eso evidentemente coloca el fin de un ciclo y eso determina el término de la Nueva Mayoría como la entendemos hoy. Ahora eso no significa que no generemos diálogo. Vamos a construir una fórmula de entendimiento, de racionalidad que permita en segunda vuelta evitar que la derecha triunfe. Pero para ser claros la forma con la que nos hemos relacionado hasta hoy termina”, declaró.

Velasco fue claro en afirmar que la candidatura de Alejandro Guillier continuará a primera vuelta. “Alejandro Guillier es candidato presidencial a primera vuelta y vamos a buscar el mejor mecanismo para inscribirlo. Los partidos que lo apoyamos tenemos que conversar, pero Alejandro Guillier es candidato a primera vuelta, es el representante de la centro izquierda, vamos a levantar las banderas que corresponden a nuestro sector. Nosotros somos en definitiva los que vamos a continuar con este ideario de centro izquierda chilena”.

“Él es un hombre coherente. Ha demostrado algo que es bastante poco usual en la política: humildad. Siendo el que más marca en todas las encuestas, perfectamente podría haber pedido no ir a una primaria y él estuvo siempre dispuesto, y a tener un candidato único para la centro izquierda y por lo tanto cuando cambian las reglas del juego él tiene que ser coherente con el respaldo que tiene, porque son miles los que le han entregado este apoyo ciudadano y dos partidos que lo respaldan y por eso tiene la responsabilidad de seguir a primera vuelta y tampoco podemos ser rehenes de las decisiones de otros partidos”, sentenció.

En ese marco el timonel advirtió que los partidos que respaldan la candidatura de Guillier se reunirán para buscar soluciones al mecanismo de inscripción del senador para la primera vuelta presidencial. “Tenemos un cordón umbilical profundo y a fuego del PR con Guillier. Que sea independiente es parte de definiciones personales que la gente tiene y es legítimo. Esta es una sociedad libre donde lo importante es la unidad de la ideas más que las formalidades. Nosotros lo vamos a respaldar a todo evento en la primera vuelta y veremos el mejor mecanismo para que este tema se resuelva. Siempre lo hemos sabido y nuestros abogados lo están estudiando. Pero para ser honestos nosotros esperábamos primarias y con eso esta situación no se tenía que enfrentar, pero ahora buscaremos lo mejor para que él tome la decisión que nosotros vamos a respaldar”.

Finalmente Velasco reflexionó en torno al futuro del bloque, afirmando que “la lista parlamentaria se ordena en función del candidato presidencial. Creo que en la vida hay que ser coherente. Si se optó por tener un candidato directo en primera vuelta eso implica tener programa, énfasis, tener identidad, un relato un sueño de país y eso es coherente con un elenco parlamentario disponible a sustentarlo. El resto es incoherencia. Y en este escenario de dos candidatos en primera vuelta, cada candidato debe llevar su lista parlamentaria”.

“Esto no es de buenos y malos o ángeles y demonios. Es una nueva forma de entendernos, no como la Nueva Mayoría ni como entendíamos la centro izquierda. Nos relacionaremos buscando un interés superior: mayoría social y política por los cambios y enfrentar a la derecha”, finalizó.

Santiago de Chile, 30 de abril 2017

Crónica Digital