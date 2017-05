DERECHA SE FROTA LAS MANOS E IZQUIERDA EN ALERTA EN CHILE

Las escisiones al interior de la coalición de centroizquierda Nueva Mayoría (NM) en Chile dieron más luces de esperanza a la derecha, que se frota las manos a siete meses de las elecciones presidenciales.

El problema mayor fue el distanciamiento que adoptó la Democracia Cristiana (DC) de la NM, al rechazar someterse a primarias y lanzarse en primera vuelta de los comicios de noviembre con su candidata Carolina Goic.

Mientras el acuerdo de la DC se adoptó el sábado por mayoría, el aspirante y exmandatario Sebastián Piñera, favorito de las encuestas y carta de la derecha, aprovechó para refrendar el mecanismo de las primarias como consulta popular.

En ocasión del 1 de mayo, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile, Bárbara Figueroa, afirmó que es una “amenaza real que la derecha vuelva al gobierno y llamó a la unidad del gremio.

Ante todo este panorama, el senador independiente y única ficha de momento de la NM a las presidenciales chilenas, Alejandro Guillier, adelantó que se someterá a la búsqueda de apoyos ciudadanos para ver si vale la pena seguir en la liza.

Guillier calificó de penoso el hecho de que no se produzcan primarias y aclaró que tal hecho se debe asumir como una pérdida dentro de la coalición de la Nueva Mayoría, que ostenta actualmente el poder.

Mi problema es que no habrá primarias en la NM que es el mecanismo que ha permitido que a la ciudadanía, la gente, poder elegir los liderazgos que nos va a representar y participen en la elaboración del programa de ese Gobierno, precisó.

Aunque la proclamación oficial se hará el 7 de mayo, el Partido Comunista anunció que ofrecerá todo su respaldo a Guillier.

No voy a renunciar a mi carácter de independiente, necesitaba legitimarlo a través de primarias, pero ahora lo buscaré por la vía de firmas. Si las logro, bien, si no, ayudaré desde otro lugar, advirtió no obstante el senador.

Mi tarea es recorrer el país y construir un movimiento ciudadano que reciba después el apoyo de los partidos políticos, acotó.

El Partido Comunista (PC) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) fueron las organizaciones políticas con mayor apoyo en el proceso de captaciones de militantes de cara a las elecciones en Chile.

Se trató de un proceso denominado “refichaje”, que de acuerdo con la nueva ley que supervisa el Servicio Electoral (Servel), obliga a las agrupaciones políticas chilenas a reinscribir a sus seguidores para darle vigencia.

Resultó bastante significativo el hecho de que el PC lograra el mayor número de adherentes, con 52 mil 356, una cifra con la que superó holgadamente a la derechista UDI, que obtuvo 40 mil 990 militantes.

Santiago de Chile, 2 de mayo 2017

Crónica Digital /PL