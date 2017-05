ECONOMISTA CRITICA ALTO PORCENTAJE DE COMISIÓN QUE COBRAN LAS AFP PARA OBTENER GANANCIAS

El académico de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Salas, sostiene que las utilidades de las administradoras, que incrementaron un 42,1% con respecto al primer trimestre del año anterior, se explican por los montos que les aplican a sus cotizantes para manejar sus fondos, principalmente. No así por el encaje, como argumentan desde el sistema. “Es un negocio bastante protegido”, afirma.

En medio del debate previsional que se ha dado en Chile y en un contexto de desaceleración económica, las utilidades de las Administradoras de Fondos de Pensiones anotaron un crecimiento de 42,1% en el primer trimestre de este 2017 en comparación al mismo periodo del año anterior.

Para el economista y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Salas, esta situación se debe a que “el sistema está creciendo siempre”, ya que “este es un negocio estable, como el pan: siempre va a seguir comprándose”. “Quienes comiencen a trabajar con un sueldo tienen que cotizar”, explica.

A su juicio, las ganancias de las AFP solo son comparables con las de “los malls y empresas del retail, que tienen utilidades por alrededor de un 200%”, en circunstancias que “el promedio es alrededor de 15%”, apunta.

“Las AFP son un negocio mientras no cambiemos el sistema previsional, avanzando hacia algo más mixto”, opina Salas. “En general, los negocios en Chile son buenos. Nadie está desesperado por la situación de la economía, que está creciendo lento, porque están en sectores donde los aumentos de las ganancias son de este orden”, agrega.

Con todo, subraya que el de las AFP “es un negocio bastante protegido, pocas empresas no bajan los precios de los servicios que entregan”.

Aunque no descarta que el nivel de utilidades haya sido obtenido por el incremento en la rentabilidad del encaje (1% del patrimonio de las AFP que están obligadas a invertir en los mismos fondos de sus cotizantes), indica que las ganancias se obtienen principalmente por las comisiones.

“Esta es la prueba de blancura, de que no se aprovecharán haciendo malas compras, derivando o distrayendo recursos para malas empresas, porque ellos también están ahí”, indica. No obstante, “la ganancia no va tanto por el encaje, sino por el hecho que están cobrando una comisión muy alta. Eso les permite hacer ganancia”, enfatiza.

“Cobran demasiado por los servicios que entregan. Si bien son ellos los que saben quiénes son los buenos brokers a nivel internacional, cualquiera puede ingresar y verificar que son buenos operadores a nivel internacional. No se requiere un equipo de especialistas de inversión financiera para eso”, apunta.

Además, señala que las AFP “traspasan los costos que ellos subcontratan a nivel internacional”, a través de “comisiones brujas o escondidas porque la ley se lo permite”, apunta.

“Esta gente está ganando mucha plata”, critica el economista. “Lo que se puede hacer es que ellos ganen menos a través de las comisiones que cobran”.

Santiago de Chile, 2 de mayo 2017

Crónica Digital/usach.cl