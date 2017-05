COMISIÓN DE SALUD CITARÁ A MINISTRA CASTILLO POR CIFRAS DE FALLECIDOS EN LISTA DE ESPERA

La Comisión sesionará este lunes 8 de mayo, donde se espera la asistencia de la Ministra Castillo y la Subsecretaria Alarcón.

La presidenta de la Comisión de Salud, diputada Karol Cariola, anunció que dicha instancia citará a la Ministra de Salud, Carmen Castillo, y la Subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón, para aclarar las cifras respecto a los fallecimientos y su vinculo con la lista de espera.

En la oportunidad, la diputada Cariola (PC) dijo que “no queremos que se entreguen datos que no son reales y por eso que queremos pedirle a la ministra que aclare los datos, porque no necesariamente todas las muertes que se han provocado están relacionadas con la causa de la lista de espera, pero hay algunas que sí, y eso queremos saberlo, queremos aclararlo, queremos saber específicamente qué es lo que está ocurriendo, que ha hecho este Gobierno y queremos que el Gobierno tenga la posibilidad de entregar todos los elementos a la ciudadanía para saber cuáles son las medidas que se están tomando, y cuáles se van a tomar”.

La representante de las comunas de Recoleta e Independencia, esta última cuyo hospital -el San José- ​​concentra de las cifras más altas en espera por atención del país, agregó que “si bien sabemos que se han hecho esfuerzos, también estamos conscientes de que al haber un millón y medio de personas en una lista de espera, también hay potencialidad de personas que se pueden llegar a morir esperando si no tienen atención oportuna y eso pasa por la definición efectiva de una reforma de medidas concretas”.

Además, la parlamentaria se refirió a la propuesta de Sebastián Piñera de licitar las listas de espera, iniciativa que rechazó tajantemente. “Cuando él habla de licitar la lista de espera, cuando habla de seguir privatizando y que sigan siendo los privados los que ganen recursos a costa de las enfermedades de chilenos y chilenas, nosotros les queremos decir que no estamos de acuerdo”.

En la misma línea, la diputada Marcela Hernando (PR) expresó que “hemos vivido ya la licitación de listas de espera y ha sido el peor de todos los incentivos perversos a la hora de hacer que los especialistas además migren y prefieran postular de manera privada, por lo tanto, han desprovisto a la atención pública y a todos nuestros hospitales. Necesitamos refortalecer el sistema público para resolver estos problemas en salud.

En tanto, la presidenta de la Asociación Nacional de Consejos de Salud (ANCOSALUD), Rosa Vergara, sostuvo que “queremos saber desde el ministerio cual es la real incidencia que tienen las listas de espera. Queremos también decirle a Chile que nosotros no queremos una salud concesionada, una salud privada, lo que queremos es que nuestros hospitales, nuestra atención primaria, se fortalezca. No queremos – y se lo decimos a los candidatos a diputados y en especial a la señora Carolina Goic que ha dicho que quiere concesionar el Sotero (del Río), nosotros los pacientes no queremos eso, queremos salud digna, gratuita y de calidad y equidad para todas las chilenas y chilenos”.

Posterior a la comisión convocada para el próximo lunes 8 y de ser necesario, los parlamentarios evaluarán una eventual solicitud de sesión especial en la Cámara de Diputados, para la que –en palabras de Cariola- ya se están reuniendo las 40 firmas requeridas.

Santiago de Chile, 4 de mayo 2017

Crónica Digital