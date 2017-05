JUVENTUDES COMUNISTAS VUELVEN A LA VOCERÍA DEL CONFECH

Durante la tarde del 03 de mayo se llevó a cabo una reunión del zonal metropolitano de la CONFECH, en la se realizaron las votaciones para elegir a las vocerías de dicha organización.

En las dependencias de la Universidad Católica, se determinaron los voceros para el año 2017. Quienes fueron electos son Sofía Barahona, presidenta la FEUC; Daniel Andrade, presidente de la FECH; y Natalia Silva, presidenta de la Federación de estudiantes de la Universidad Diego Portales, quien es militante de las Juventudes Comunistas de Chile.

Los tres voceros electos tienen como desafío abordar la reforma de educación superior que se encuentra en curso. Frente a esto, Natalia Silva, expresó que “la CONFECH ha decidido disputar la reforma y haremos carne un movimiento estudiantil que no tenga miedo de defender las propuestas de los estudiantes frente a quienes tienen como objetivo que todo permanezca. Terminaremos con 40 años de dictadura en la educación superior, le duela a quien le duela”. La vocera también enfatizó en que “las elecciones presidenciales sin duda tendrán un rol importante en el futuro de la educación, por lo que hoy resulta prioritario que no permitamos abrir ninguna puerta a Sebastián Piñera, quien hoy busca borrar los avances que hemos conseguido los estudiantes en favor de todo el pueblo chileno. No permitiremos que un empresario venga a establecer una nueva agenda privatizadora en la educación chilena”.

Por su parte, Sofía Barahona, aseveró que “recuperar la vocería es un motivo de trabajo para representar a esos estudiantes endeudados, a aquellos que no pueden dormir pensando si su universidad se irá a cerrar y a los más afectados por este sistema. Esperamos unidad y trabajo por parte del movimiento estudiantil, porque este es el año en el que debemos otorgarle conquistas a los chilenos y chilenas”.