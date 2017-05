DIPUTADO NÚÑEZ PIDE FISCALIZAR A AGUAS DEL VALLE POR NUEVO TEMPORAL PARA SERENA Y COQUIMBO

Como una forma de asegurar la continuidad del servicio de agua potable ante la alerta de temporal para la Región de Coquimbo, el diputado del PC, Daniel Núñez, solicitó al Superintendente de Servicios Sanitarios, fiscalizar las medidas que está adoptando Aguas del Valle para enfrentar las abundantes lluvias.

“Estoy muy preocupado por la situación que se puede generar en Serena y Coquimbo con las lluvias tan intensas que están anunciadas y le he manifestado al Superintendente de Servicios Sanitarios, Ronaldo Bruna, esta preocupación. Le he pedido por una parte que fiscalice todas las medidas que está tomando la empresa Aguas del Valle para asegurar que el suministro de Agua, el agua potable no se vea interrumpido, y tenga también en un escenario adverso un plan de contingencia. Es necesario subir los estándares preventivos para sortear de buena manera la eventual emergencia”, recalcó.

El parlamentario detalló que la empresa sanitaria debe entregar, por ejemplo, información oportunamente a los clientes sobre eventuales cortes y lugares de abastecimiento de agua potable.

Núñez también solicitó a la autoridad sanitaria conocer el grado de avance del plan de inversiones de Aguas del Valle para aumentar las horas de autonomía del suministro ante un episodio de turbiedad.

“También le he planteado al superintendente la necesidad de que tengamos una solución definitiva y que no dependamos de un factor tan imposible de prever como son estas lluvias fuertes que provocan la bajada de las quebradas con mucha tierra. Frente a eso hay una opción que es la construcción de un estanque de acumulación de largo plazo que dote de más autonomía a Serena y Coquimbo y le he pedido también que ponga énfasis en que la empresa contemple esta obra en su plan de inversión para de esa manera asegurar que no dependamos de estas inclemencias climáticas que nos ponen en riesgo, porque todo sabemos que el cambio climático es una realidad que llegó para quedarse”, recalcó.

El diputado también pidió al Superintendente compensar a los clientes si se producen cortes del suministro por falta de previsión de la empresa.

“Es muy importante que Aguas del Valle compense a los clientes si se producen cortes del servicio ante fallas que sean atribuibles a su responsabilidad. Debemos estar a la altura y del espíritu de la nueva normativa ya aprobada por la Cámara de Diputados y que compensa en dinero a las clientes ante un mal servicio”, enfatizó.

Por su parte, el Superintendente de servicios sanitarios aseguró que han reforzado en la zona el equipo de fiscalizadores para enfrentar el temporal.

“Estamos ahora monitoreando cómo evoluciona el frente para cuál de los sistemas podría verse más afectado o no y también para avisarle a la población en forma temprana si es que hay algún problema. Hasta ahora no vemos en ninguno de los sistemas que haya un problema en específico y que nos vaya a alertar. Hoy día lo que estamos haciendo es que estén atentos, alertas. La empresa está atenta, alerta, movilizando todos sus recursos para que en el caso pasase algo con el sistema de agua potable ellos pudiesen atender lo más rápido posible y desplegar todos sus sistema de emergencia para que la población, y aquí donde nosotros fiscalizamos en nombre de los ciudadanos, nosotros estemos en terreno para poder minimizar los impactos en la población”, puntualizó.

Núñez es autor del proyecto de ley que rebaja las cuentas del agua hasta en un 19% y que mejora la calidad del servicio de las empresas sanitarias mediante el aumento de multas y compensación en dinero a los clientes. La Cámara de Diputados ya aprobó la iniciativa de manera unánime en noviembre de 2016 y ahora se analiza la propuesta en el Senado.

Santiago de Chile, 11 de mayo 2017

Crónica Digital