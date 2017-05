“LA ARAUCANÍA NECESITA FORTALECER LA RED DE SALUD Y NO PRIVATIZARLA COMO PROPUSO LA CANDIDATA PRESIDENCIAL DE LA DC”, SENADOR TUMA

La Región de La Araucanía tiene la mayor lista de espera del país, el hospital regional no cuenta con la cantidad de pabellones quirúrgicos necesarios para cubrir la alta demanda y existe un déficit de médicos y especialistas alarmante.

Insistir en el mercado y la privatización de los bienes públicos y derechos sociales es profundizar la ideología del mercado que menosprecia lo público y sobrevalora el rol de los privados sin evaluar los resultados y beneficios para la población, expresó el senador Eugenio Tuma, tras las declaraciones en materia de salud formuladas por la senadora y candidata presidencial DC, Carolina Goic.

“Las AFP, las isapres, las empresas sanitarias y las concesionarias han demostrado que no responden a las necesidades de la población y no han sido capaces de ofrecer pensiones dignas y cobertura de salud no discriminatoria”, expresó el legislador PPD.

En La Araucanía hay 125 mil 689 personas en lista de espera, “Por cada 10 personas 1 está en lista de espera y el hospital regional no cuenta con la cantidad de pabellones quirúrgicos necesarios para cubrir la alta demanda de pacientes, sumando al déficit de médicos y especialistas, situación que es aún más crítica en las zonas rurales”, lamentó el legislador.

Tuma dijo además que los hospitales no son estacionamientos o carreteras que estén al mejor postor, ya que el derecho a la salud implica una compleja red que hoy está muy debilitada y que requiere inversiones urgentes para priorizar las prestaciones de salud de los pacientes que esperan meses, años o fallecen sin atención.

Por lo tanto según el senador Eugenio Tuma, insistir en el debate de privatizar, concesionar y ampliar las áreas de negocio para el sector privado es una discusión estéril, inútil y superficial. “Lo que los pacientes requieren hoy en La Araucanía es un plan de inversión urgente para responder a la crisis sanitaria y eso hace con inversión pública”, reiteró el PPD.

Santiago de Chile, 12 de mayo 2017

Crónica Digital