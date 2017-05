“HEMOS DENUNCIADO A CHILE ANTE LA OCDE, POR EL VERGONZOSO PERDONAZO DEL SII”, NAVARRO

El candidato presidencial de Partido País manifestó que, “ hemos denunciado a Chile ante la OCDE, pues está en entredicho la independencia del Servicio de Impuestos Internos”.

“ Ya que son conocidas las presiones ejercidas desde el Ministerio del Interior, para evitar que el organismo no presentase querellas por delitos tributarios en contra de varias empresas y políticos que boletaron para Penta y SQM”, agregó.

Parlamentario es autor de Proyecto de Ley que hace imprescriptibles los delitos de corrupción, “pues en la actualidad, dichas infraccionesprescriben como si nada, pasados 5 años”.

Tras notificar al Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, de la interposición de una denuncia ante la OCDE producto de la no presentación de las querellas por delitos tributarios en los casos Penta y SQM, el candidato presidencial de Partido País, Alejandro Navarro, expresó que,“existe urgencia para que en nuestro país el director del Servicio de Impuestos Internos tenga total autonomía e independencia”.

“Pues Michel Jorratt, ex titular del SII”, continuó, “dejó muy en claro que desde el Ministerio del Interior le pidieron derechamente enterrar el caso SQM, además de haber recibido una serie de presiones relacionadas a los casos de financiamiento irregular de la política, lo que da cuenta de la urgencia para que este organismo tenga la autonomía necesaria para perseguir a quienes cometan delitos tributarios defraudando al Fisco”.

Para Navarro, “por ello creemos que el Director del Servicio no debiese serdesignado por el Ejecutivo, debido al vínculo directo que se da con el gobierno de turno, dejando a la mencionada institución vulnerable a recibir presiones políticas, atentando contra la necesaria autonomía que debe tener”.

“Por tanto, hemos solicitado al Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, que pida al Estado de Chile que se reforme nuestra legislación, de manera que se convierta al Servicio de Impuestos Internos en un ente público constitucionalmente autónomo, a efectos de que sus decisiones no dependan del poder de turno”, adicionó el senador por la Región del Biobío.

Agregando que, “para que de esta forma, no siga ocurriendo que el poder político determine a quien se procesa judicialmente y a quien no, como ha pasado no solo en el caso Penta y SQM, tambien pasó en el caso de enriquecimiento ilícito de la familia Pinochet a través del banco Riggs”.

| “Del mismo modo”, prosiguió Navarro, “estamos solicitando que se pida a Chile ajustar su legislación a los parámetros de la OCDE en materia de Código Tributario y el Código Procesal Penal, a fin de permitir que cualquier ciudadano pueda querellarse por delitos tributarios”.

“Pues Chile ratificó hace ya 16 años, la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la que dispone que los Estados partes deben modificar su derecho interno a fin de establecer un plazo mayor o interrumpir la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia”.

Proyecto de ley anti prescripción

· El candidato presidencial de Partido País manifestó que, “está claro entonces que Chile no se ha puesto al día en materia de medidas anticorrupción; por ejemplo, la norma nacional estipula que el delito de cohecho prescribe en un plazo de cinco años, por lo que fraudes ocurridos hace diez años, como el caso coimas LAN, donde está imputado Sebastián Piñera en Argentina, no pueden ser perseguidos por el Ministerio Público”.

“Por dichas razones, es que hoy en día existe amplio consenso tanto por parte del Poder Judicial como por parte de la ciudadanía, de que el Estado de Chile debe ajustar su legislación en materia de delitos tributarios y de corrupción”, agregó el parlamentario.

Alejandro Navarro explicó que, “por ello hemos presentado diversas iniciativas en este ámbito, como el proyecto de ley que busca modificar el Código Tributario, con el fin de permitir que cualquier persona pueda querellarse en el caso de delitos tributarios, quitando el monopolio al Servicio de Impuestos Internos”.

“También está la moción que modifica el Código Procesal Penal, incorporando entre los querellantes a cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia respecto de los delitos tributarios, así como el proyecto que establece la imprescriptibilidad del delito de cohecho, tanto activo como pasivo, así como para el cohecho a funcionarios públicos extranjeros (boletín 11152-07)”, mencionó el legislador.

“Pues el tiempo ha demostrado que las reformas realizadas por la Comisión Engel fueron insuficientes o que existen áreas que simplemente no se tocaron, como es la prescripción del delito de cohecho o la autonomía del SII”, expresó Alejandro Navarro.

El candidato presidencial de Partido País finalizó señalando que, “yo espero que tanto el Gobierno como el Parlamento, asuman la importancia que tiene esto para resguardar nuestras instituciones, y que por tanto exista voluntad política para avanzar en estos proyectos de ley, que buscan terminar de una vez por todas con la corrupción y que es lo que los 17 millones de chilenos y chilenas, piden a gritos”.

Santiago de Chile, 13 de mayo 2017

Crónica Digital