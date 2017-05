INVERSIONES: JEFE DE BANCADA PS DICE QUE ESTA ES UNA OPORTUNIDAD PARA ENMENDAR EVENTUALES ERRORES

El diputado Daniel Melo, desmintió cualquier tipo de irregularidades y acusó a la derecha de usar un situación legal para intentar empatar los cuestionamientos que tiene el candidato Piñera.

El Jefe de Bancada PS, Daniel Melo, salió al paso de las informaciones “fragmentadas” publicadas en un reportaje televisivo respecto a las Inversiones realizadas por la Comisión de Patrimonio del PS.

El parlamentario socialista señaló que “para todos esta una situación dolorosa compleja y creemos que hay que enfrentarla con altura de miras y por eso respaldamos la declaración pública de la mesa en orden a dar cuenta como administramos los bienes”

“Estos son bienes que nos fueron de vueltos luego de que la dictadura los confiscara. Ahora y dada esta situación tenemos una oportunidad para enmendar y mejorar las cosas, corrigiendo donde se cometieron errores”, dijo Melo.

Sobre este mismo punto el jefe de bancada PS, respondió a las criticas de la derecha. ” Nosotros seguimos claros en nuestras ideas y queremos ser tajantes en que no hay ningún tipo de irregularidades”.

“Actualmente el PS administra sus bienes según la nueva ley y no se sabe donde son invertidos estos recursos.

No hay irregularidades, además administramos los recursos de acuerdo a la nueva ley. Nos gustaría eso sí aclarar a la opinión pública este tema, porque hemos visto una entrega de información fragmentada y hemos sido testigos de la utilización política de la derecha en este caso. Pero les recordamos a Piñera que no tenemos ex Ministros imputados y procesadors por fraude, asi que sería bueno que terminara de tratar de empatar las cosas”, concluyó el Jefe de Bancada Daniel Melo.

Santiago de Chile, 13 de mayo 2017

Crónica Digital