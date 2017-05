PRESENTAN QUEJA CONTRA FISCAL GENERAL DE EE.UU.

Una organización estadounidense promueve hoy una queja contra el fiscal general, Jeff Sessions, por considerar que su participación en el despido del exdirector del Buró Federal de Investigación (FBI) James Comey violó reglas del Departamento de Justicia.

La entidad no gubernamental Democracy 21, dedicada a acciones de vigilancia de ética, consideró además que el titular de esa agencia federal también transgredió la promesa de recusarse de la pesquisa sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Despedir al encargado principal es la forma más extrema de interferir con una investigación, escribió el presidente de Democracy 21, Fred Wertheimer, quien presentó la queja de seis páginas ante el propio Departamento de Justicia.

El texto solicita a la Oficina de Responsabilidad Profesional del organismo que analice el asunto y emita un informe público, además de llamarla a que adopte medidas adicionales para asegurarse de que el fiscal general no participe en la selección de un nuevo director del FBI.

Según explicó la Casa Blanca luego de que el presidente Donald Trump despidiera a Comey el martes, el mandatario tomó esa decisión tras consultarla con Sessions y el fiscal general adjunto, Rod Rosenstein, quienes le recomendaron la destitución.

De acuerdo con Wertheimer, la implicación del secretario de Justicia en el despido violó las normas del Departamento que obligan a sus empleados a salirse de cualquier pesquisa criminal en la que tengan una ‘relación personal o política’.

Con ello hizo alusión a la posibilidad de que el propio Sessions sea blanco del proceso que analiza supuestos vínculos entre el equipo de Trump y funcionarios rusos.

Además, la denuncia señala que durante sus audiencias de confirmación en el Senado el fiscal general acordó recusarse de ‘cualquier investigación vinculada con la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton’.

El diario The Washington Post informó anoche que el Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios sobre la queja presentada contra su titular, la cual podría recibir o no una respuesta por parte del organismo.

Washington, 13 mayo 2017

Crónica Digital /PL