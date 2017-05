PRESIDENTE VENEZOLANO RATIFICA ELECCIONES EN EL PAÍS

‘Llueve, truene o relampaguee habrá elecciones presidenciales en 2018’, subrayó el mandatario la víspera frente a las exigencias de grupos violentos de la oposición de derecha que insisten en violar la Constitución con una convocatoria adelantada.

El jefe de Estado convocó el 1 de mayo a una Asamblea Nacional Constituyente que debe propiciar un diálogo entre los venezolanos para alcanzar la paz y garantizar una economía que no dependa del rentismo petrolero.

‘Saben que en 2018, en las elecciones presidenciales, les vamos a dar una pela, porque en el 2018, llueve, truene o relampaguee, en Venezuela va a haber elecciones presidenciales, aquí no gobierna Temer, aquí Gobierna la revolución’, insistió el presidente.

Pese a la posición de las autoridades de Miraflores (sede del gobierno), la oposición de derecha insiste en adelantar los comicios o nada, como expresan para justificar la violencia en el país.

En el último mes las manifestaciones promovidas por los grupos conservadores dejaron un saldo de más de 36 fallecidos, más de 700 heridos y daños a la propiedad pública y privada.

El mandatario enfatizó que estas acciones violentas están tuteladas por ejes de poder guerrerista de Estados Unidos, situación similar que ocurrió en 2002, cuando se ejecutó el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jaua, aclaró que el gobierno realizó diferentes llamados a los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para sentarse a discutir el proceso Constituyente pero ‘no quiere dialogar’.

‘Hay tres sectores que no quieren sentarse a discutir sobre la Constituyente: Fedecámaras, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y la Conferencia Episcopal venezolana (CEV), el Presidente me instruyó que si ellos no quieren dialogar, que no se sienten, pero no podrán parar a un pueblo si quiere dialogar’, dijo.

Caracas, 13 de mayo 2017

Crónica Digital /Pl