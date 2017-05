MAGISTERIO EXIGE QUE MUNICIPIO Y GOBIERNO RESUELVAN CRISIS DE EDUCACIÓN EN SANTIAGO

El déficit de la Dirección Municipal de Educación llegaría a 21 mil millones de pesos según reconoció el Alcalde Felipe Alessandri, quién se reunió con el Directorio del Colegio de Profesores en su sede gremial. Crisis presupuestaria que mes a mes pone en riesgo incluso el pago de salarios. El Magisterio está en alerta y anuncia movilizaciones si no se cumple con las remuneraciones de los docentes.

Los profesores de Santiago advierten que hace meses realizan sus labores bajo un clima de incertidumbre ligado a la millonaria crisis económica que atraviesa ese municipio. En más de una ocasión desde la municipalidad advirtieron que los recursos no son suficientes para cubrir el déficit en la Dirección de Educación Municipal, lo que implicaría el no pago de los salarios al personal que se desempeña en los 44 establecimientos de esa comuna. En mayo existirían los fondos, pero el propio Alcalde Felipe Alessandri admitió ante los directivos del Colegio de Profesores, que no cuenta con recursos asegurados para junio.

“El día que no se paguen los sueldos docentes y lo digo con toda claridad, entonces lo que va a haber es un paro inmediato y no podemos llegar a esas situaciones extremas”, advirtió Mario Aguilar, Presidente del Magisterio.

Con el paso de los meses y tras una auditoría interna, el municipio de Santiago reconoció que el déficit en Educación llegaría a 21 mil millones de pesos. Desde el gremio docente apelan a que si bien las responsabilidades obedecen a una mala administración de la ex Alcaldesa Carolina Toha, lo cierto es que las actuales autoridades deben resolver la crisis.

“Es un problema grave, serio y hemos dicho con todo franqueza al Alcalde, que si bien nosotros podemos reconocer que hay claramente un problema de gestión anterior, él como nueva autoridad tiene la obligación de buscar las soluciones y las salidas al conflicto. No pueden seguir en peligro los salarios y las cotizaciones impagas, no pueden seguir en aumento el deterioro de la infraestructura de los establecimientos en Santiago en baños, salas de profesores y salas de clases” puntualizó Aguilar.

La crítica realidad económica de Santiago se repite en diversas comunas del país, lo que ha provocado la no cancelación de sueldo y por consecuencia, la paralización de actividades de los docentes. A juicio del Colegio de Profesores se requieren soluciones urgentes a través de la intervención del Estado y a su vez, una medida permanente por medio de cambios legales que requieren voluntad política.

“Esto requiere cirugía mayor y se necesita un proyecto de ley donde se permita al gobierno central intervenir en situaciones graves como la de Santiago, Valparaíso, Cerro Navia, Punta Arenas, San Fernando, La Serena y otras comunas con situaciones similares de deudas previsionales y pago de sueldos a cuentagotas cosa que es realmente inaceptable. Si la respuesta que da el gobierno que no tiene las atribuciones legales para intervenir, entonces,modifiquemos la ley. Hay un ejemplo cercano fue la Ley SEP, que en enero hubo municipios que le retuvieron los fondos, porque así lo permitía la ley y nosotros propusimos un cambio legal que permitiera liberar esos fondos y eso fue lo que se hizo en marzo”, apuntó el directivo docente.

En su visita al Magisterio, el Alcalde Alessandri reconoció el millonario déficit y explicó algunas soluciones que permitirían enfrentar la grave situación financiera de la DEM para pagar cotizaciones previsionales y asegurar el sueldo de los profesores durante 2017. “Estamos planteando al Concejo Municipal la aprobación de una operación financiera que se llama lease back, que consiste en pasar a un banco un bien inmueble que está en Amunátegui 980 donde está el Juzgado de Policía Local. Uno va pagando una cuota anual que la podemos pagar, por eso la estamos tirando a 10 años, y finalmente ese inmueble cuando se paga la última cuota vuelve al municipio” explicó el edil.

Santiago de Chile, 17 de mayo 2017

Crónica Digital / colegiodeprofesores.cl