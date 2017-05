PARTIDO PAÍS SE INSCRIBE Y PROCLAMA A NAVARRO COMO SU CANDIDATO PRESIDENCIAL

El abanderado entregó algunas propuestas las que dijo “buscan darle dignidad a Chile”

Tras reunir más de 8.500 militantes que tuvieron que firmar ante notario, País se inscribió como nuevo partido político y junto con ello, entró en la carrera presidencial junto a su abanderado Alejandro Navarro. A la vez que anunció que competirán también en la elección parlamentaria y de Cores.

Durante la mañana la directiva y los candidatos del conglomerado portando seis cajas rojas con las firmas notariadas, llegaron hasta el Servicio Electoral, en Santiago, en donde los esperaban cientos de militantes y simpatizantes con banderas, con bailes y música. Allí, los dirigentes subieron a reunirse con el Director Nacional de la institución, Raúl García Aspillaga y luego, tanto el presidente de País, Cristian Quiroz, como el abanderado de la colectividad se dijeron con sendos discursos a los presentes.

Quiroz, manifestó su satisfacción, señalando que “logramos inscribir el partido en tiempo récord y constituirnos en seis regiones. Con este proceso terminado, comenzamos ahora a enfocarnos de llenos en la candidatura presidencial de Alejandro Navarro y en la de los aspirantes al parlamento que llevaremos en todos distritos en donde estamos inscritos”.

En su discurso, destacó que “venimos con humildad, con responsabilidad, pero con infinita dignidad a reclamar el espacio de las regiones. A reclamar el espacio de los excluidos. A reclamar el espacio de los soñadores, pero los soñadores que ponemos los pies en la tierra para construir”.

Agregando que “aquí venimos a hacernos cargo del futuro de Chile y para eso ponemos a disposición al mejor de los nuestros. Le hemos pedido que nos represente para traer dignidad a Chile. Y desde hoy nos ponemos a disposición de Alejandro Navarro para reunir las firmas necesarias, concurrir en poco tiempo más aquí mismo e inscribirlo como candidato presidencial”

Navarro: Vamos a darle dignidad a Chile

Por su parte, el candidato presidencial, en un emotivo discurso de casi 20 minutos, en donde resaltó su origen humilde, hijo de obrero, de padres que no terminaron la enseñanza básica, expresó que la propuesta que presenta su candidatura busca darle dignidad a Chile, tanto en salud, como vivienda, educación, transportes, etc., y mayor respeto y reconocimiento para los trabajadores.

Dentro de los puntos propuestos, destacó que “vamos a luchar por una salud digna, porque hoy en nuestro país la gente se muere esperando por una atención con especialista o una cirugía”. Y para ello, “vamos a sacar a los médicos de los Uber y los vamos a colocar dentro de los consultorios, dentro de los pabellones. Vamos a establecer un plan nacional que permita traer todos los médicos necesarios por los convenios que Chile tiene firmado con los países amigos”.

A la vez, expresó que “vamos a recuperar el trabajo digno. Vamos a crear el ombudsman laboral para que defienda a los trabajadores de los abusos del Estado y del sector privado. Queremos darle dignidad a los trabajadores para que luchen por sus derechos. Y esperamos hacer que el sector público, los cientos de miles de trabajadores del sector público tengan derecho a huelga, porque son trabajadores que tienen anhelos y desafíos, y que tienen derechos”

También el abanderado reafirmó su compromiso en pos de “pensiones dignas. No más AFP. Durante años hemos luchado para terminar con las AFP. Estas nos engañaron, mintieron y abusaron. Ha llegado el tiempo de cambiar el sistema”.

Por otro lado, emplazó a Sebastián Piñera “vamos a exigir que el que quiera ser autoridad democráticamente electa en Chile no pueda tener su fortuna en paraísos fiscales y esto va con nombre y apellido. El que quiera ser presidente tiene que traer su plata y pagar los impuestos en Chile. No puede ser que les diga a los chilenos que tienen que pagar el IVA del pan, pagar el IVA en lo que compran diariamente y tengan su dinero en paraísos fiscales no pagando impuestos, eludiendo impuestos”.

Así mismo resaltó que “vamos a establecer que la corrupción no tenga prescripción. Es decir, que el delito de corrupción pueda ser perseguido siempre. Vamos a establecer el fortalecimiento de la Contraloría General de la República. Más poder para la Contraloría. Que sea capaz de sancionar, no solo de investigar”.

Santiago de Chile, 23 de mayo 2017

