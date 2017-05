CUT Y TRABAJADORES DE EMPRESAS DEL ESTADO SE REUNIERON CON CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

“Salimos satisfechos. El contralor, nos ha señalado que no están en juego ni los contratos colectivos ni las negociaciones colectivas ni las que vendrán ni los derechos que tiene la administración de estas empresas para gestionar públicamente, pero que la Contraloría se reserva el derecho de cuestionar aquellos casos donde, evidentemente, hay indemnizaciones abultadas y abusos”.

Ese es el balance del secretario general de la CUT, Nolberto Díaz, tras el término de la reunión que junto a la presidenta de la Central Bárbara Figueroa y los máximos dirigentes sindicales de las empresas del Estado, sostuvieron este lunes con el contralor General de la República, Jorge Bermúdez.

Recordemos que los trabajadores de empresas públicas se habían decretado en “estado de alerta”, ante el dictamen emitido por la Contraloría referente al monto de una indemnización otorgada a un ex director de Codelco, fallo, que a juicio de los trabajadores, abría un manto de dudas respecto del alcance de los contratos colectivos y negociaciones colectivas de los trabajadores del Estado.

“Tenemos la tranquilidad de que nos ha señalado que lo que ha pretendido la Contraloría es regular los abusos, los excesos con respecto al algún instrumento de nuestro contrato colectivo, pero en ningún caso están cuestionadas ni la administración ni los contratos colectivos ni los derechos adquiridos por los trabajadores durante tantos años que era lo que nosotros cuestionábamos”, indicó Díaz.

El dirigente, explicó que “ha habido algunos casos en donde ha habido indemnizaciones abultadas, pero que no tienen, en ningún caso, ni el amparo ni el respaldo de los sindicatos y que cuestionamos”, agregando que “no ponemos en duda la capacidad que tiene la Contraloría para investigar a las empresas públicas. Nosotros queremos que la Contraloría audite e investigue siempre a las empresas públicas, porque hay que combatir la corrupción. En eso, nosotros hemos sido paladines. Si estas empresas públicas siguen siendo públicas, ha sido porque los sindicatos son los que han evitado su venta sino se las hubiesen robado hace mucho tiempo. Y eso queremos dejarlo en claro. No queremos limitar la acción de la Contraloría. Nosotros queremos cooperar con la Contraloría en la investigación de casos de corrupción y en la defensa de nuestros derechos adquiridos por tantos años”.

De esta forma, Díaz enfatizó que quedó claro que “los trabajadores del Estado tienen derecho a negociar, tienen derecho a organizarse colectivamente y tienen derecho a pactar, pero eso no puede ser que signifique para algunos casos, abusos. Y la contraloría se está aplicando a los abusos en esta materia (…), pero en ningún caso se pretende lesionar ni el derecho a organizarse ni el derecho a negociar colectivamente”. Sobre el caso puntual del ex director de Codelco, Díaz señaló que se trata de una “indemnización abultada por fuera de los contratos colectivos. Aquí lo que hay, es un abuso del instrumento colectivo para justificar una indemnización que es impresentable y que los sindicatos, en ningún caso hemos defendido, porque el caso en particular de Codelco, fue denunciado por el propio sindicato”.

Finalmente Díaz, señaló que “Codelco y algunas empresas públicas han presentado un recurso de reconsideración. Esperamos que esa reconsideración, reitero, mantenga la protección a nuestros contratos colectivos y a las negociaciones colectivas futuras que vienen para más adelante. Nosotros no queremos que las empresas públicas, tengan menos derechos y menos condiciones que las empresas privadas para competir”. Al respecto, precisó que “esperamos muy prontamente volver como sindicato a reunirnos con el señor contralor o con quién él determine, para seguir defendiendo lo que creemos justo que es el derecho a organizarnos, a negociar colectivamente y a pactar lo que estimemos conveniente con nuestros empleadores”.

Previo a la reunión con el Contralor, los dirigentes (ENAP, Codelco, Metro, Correos de Chile, Enami, Banco Estado, portuarias) organizaron un almuerzo en el Salón Ejecutivo de la CUT, oportunidad en la que junto a abogados, “analizamos los alcances e implicancia del dictamen del contralor respecto del caso de Codelco”, contó Marcos Beas, presidente del Sindicato Nacional Banco Estado, quien también tras el encuentro con el contralor, dijo que “nos vamos más tranquilos, porque aclara, de manera explícita, que el dictamen lo que persigue es controlar un caso puntual de abuso de lo que es un instrumento colectivo. Nos aclaro que no pretende controlar, ni mucho menos, los contratos colectivos y la negociación colectiva en general”.

Santiago de Chile, 24 de mayo 2017

Crónica Digital / cut.cl