ENTREGAN INDÍGENAS BASTÓN ANCESTRAL A NUEVO PRESIDENTE DE ECUADOR

Representantes de diferentes pueblos indígenas entregaron hoy al presidente, Lenín Moreno, un Bastón Espiritual de Mando con energías de la tierra y buenos deseos para el nuevo mandato.

La ceremonia, en la cual participaron también ministros de estado, secretarios y asambleístas, tuvo lugar en las Pirámides de Cochasqui, provincia Pichincha, donde se ubica esta capital.

El bastón fue purificado por taitas, mamas y yachaks de pueblos originarios de Ecuador y Bolivia, cuyo presidente, Evo Morales, asistió al ritual.

La ceremonia realizada previamente en la cima del Cerro Catequilla, unió a los sabios y abuelos alrededor de un círculo con piedras y claveles, donde dedicaron oraciones para desearle sabiduría el nuevo mandatario.

Con el bastón, el dignatario recibe toda la energía positiva para conducir adecuadamente los destinos del país.

Tras la ceremonia, el mandatario boliviano aprovechó la ocasión para saludar a todos los presentes y decirles a nombre de su pueblo: ‘estoy sorprendido de esta transmisión de mando originaria al hermano presidente, Lenín Moreno’.

Morales saludó la juramentación milenaria que ayuda a recuperar la identidad y fortalecer la cultura después de tanto sometimiento, humillación y la cual muestra como a más de 500 años, los pueblos siguen con su música, vestimenta y forma de vida en complementariedad, pero también en armonía con la Madre Tierra.

Asimismo, saludó a Rafael Correa, a quien denominó hermano que con mucho sacrificio ha trabajado por esta tierra y por la Patria Grande. ‘Correa siempre nos acompañará como gran economista y gran estratega no solamente para Ecuador, sino también para Bolivia, América Latina y el mundo’, señaló, y agregó: ‘necesitamos esta clase de presidentes, que acompañen siempre a su pueblo, que no se alejen de los pueblos’.

Por su parte, Lenín Moreno, agradeció a Evo Morales por su presencia en la ceremonia y firmó el decreto que crea el Plan Toda una Vida para la atención integral de la ciudadanía.

En su discurso se comprometió a darle seguimiento al desarrollo de la agricultura y saldar cualquier deuda de atención al sector rural.

‘Hoy he recibido este bastón de mando, que no es mío, es un encargo que me dan los pueblos y nacionalidades como diciendo hermano Lenín estate atento porque nunca te vamos a perdonar si fallas a este encargo divino, a este encargo espiritual que ustedes me han proporcionado’, puntualizó.

El Bastón Ceremonial fue elaborado con madera tupial y lleva símbolos de las regiones ecuatorianas de Sierra, Costa, Amazonía y Galápagos.

Quito, 25 de mayo 2017

Crónica Digital / PL