VILLA GRIMALDI: GESTIONANDO PROYECTOS PARA DEMOCRATIZAR Y FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LA MEMORIA

El Día del Patrimonio Cultural de Chile, a realizarse este 28 de mayo, Villa Grimaldi mostrará varias innovaciones destinadas a facilitar el acceso y recorrido por el recinto. Nuevos senderos e infografías, se suman al inicio del trabajo de reconstrucción del Muro de los Azulejos, importante vestigio derrumbado por el terremoto de 2010. Estos desarrollos, son la cara visible de la capacidad de la Corporación y sus equipos profesionales, de gestionar con eficiencia los proyectos que han permitido concretarlos. Nuevos testimonios Gracias a un proyecto logrado con el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el Área Museo de Villa Grimaldi obtuvo los fondos necesarios para incrementar en 30 testimonios el Archivo Oral de la Corporación. Este recurso, puesto a disposición de investigadores, tesistas, estudiantes y público general, dispone en la actualidad con 198 entrevistas filmadas de ex prisioneros y prisioneras del recinto, de familiares de ejecutados y detenidos desaparecidos, abogados, sacerdotes y dirigentes sociales, vinculados al proceso de recuperación del ex cuartel de la DINA. Entre los nuevos testimonios se cuenta el del abogado Nelson Caucoto, el del sacerdote Mariano Puga, el del ex preso político Fermín Montes, sobreviviente del Plan Cóndor y el testimonio colectivo de los integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Peñalolén y La Reina, organización que impulsó la recuperación de Villa Grimaldi. El 76% de los testimonios recogidos, gracias a este proyecto, corresponden a ex detenidos y ex detenidas de Villa Grimaldi, el 10% a familiares de víctimas del recinto, 7% a actores claves en la recuperación del sitio y el 7% a defensores de los derechos humanos. Con la finalización de este proceso, el catálogo del Archivo Oral de Villa Grimaldi cuenta con casi 200 testimonios, convirtiéndose en uno de los archivos más relevantes para la comprensión del terrorismo de Estado en Chile. Un teatro mejor equipado y museografía inclusiva El Proyecto Presidencia 2016, para el fortalecimiento institucional, posibilitó diversos adelantos en la infraestructura del Parque. En especial El Teatro por la Vida, espacio central donde se desarrollan las actividades culturales y de conmemoración, al cual se lo dotó de un cierre perimetral, se repararon su piso y escenario y se incorporaron mejoras en el sonido, iluminación, sistema de calefacción y sillas. Gracias a estos adelantos, el teatro podrá desarrollar actividades en mejores condiciones y durante todo el año, especialmente en los meses de invierno. El proyecto posibilitó también la instalación de nuevas señaléticas, senderos, rampas y soportes informativos, que facilitan el recorrido a distintos tipos de públicos. Los paneles incluyen textos en braille y bilingües (español- inglés), favoreciendo el acceso a la información a un número importante de personas. En el diseño de estas mejoras el Área Museo consultó a expertos del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) y de la Escuela de Ciegos Santa Lucia, recogiendo sus impresiones y experiencias en materia de inclusividad. El fondo permitió otros desarrollos en infraestructura y servicios hacia el público, como mejoras en la conectividad a internet, servicio de Wi-Fi gratuito en todo el parque y nuevos equipos computacionales e impresoras. Rutas pedagógicas y educación en derechos humanos a niñas y niños Un ítem del proyecto Presidencia fue gestionado por el Área Educación y permitió la revisión y reimpresión del material pedagógico “Rutas Temáticas”, desarrollado originalmente en el año 2010. El Área se abocó a evaluar este material y adecuarlo a las necesidades e inquietudes que las y los jóvenes manifestaban en sus visitas al sitio de memoria, incorporando nuevas temáticas como la violencia de género. El material pedagógico resultante (2 mil ejemplares) fue lanzado en el mes de octubre de 2016, en el marco de las actividades incluidas en el acto del Día del Profesor. Posteriormente se realizaron dos ejercicios pilotos de implementación de Rutas Temáticas durante el mes de diciembre del 2016, con estudiantes de Tercer Año Medio del Liceo N°1 de Niñas “Javiera Carrera”. El proyecto permitió al Área comprar ejemplares de la colección “Hablemos de…”, de la Editorial 8 Libros y comenzar la elaboración de una propuesta pedagógica para niñas y niños de Primer Ciclo Básico. La idea es construir, a partir de un estudio de experiencias en el campo de la educación en derechos humanos y de la pedagogía de la memoria, una propuesta desde Parque por la Paz Villa Grimaldi, que incentive a niños y niñas a acercarse y conocer tanto la historia y memoria de este lugar, como a participar en instancias de educación en derechos humanos y memoria. Memoriales Este 11 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se re-inauguró el memorial Jardín de las Rosas, que rinde homenaje a decenas de mujeres caídas en la lucha contra la dictadura en los años 70 y 80. Gracias a los fondos provenientes del Proyecto “Reconstrucción y Conservación de Memoriales Patrimoniales” financiado por el Fondo del Patrimonio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, todas las placas de cerámica del memorial fueron renovadas y también se reparó su fuente de agua, . Este proyecto permitirá también la recuperación del Muro de Azulejos, importante vestigio de la zona de las celdas derribado por el terremoto de 2010. Su recuperación generará una instancia de sensibilización y visibilización de la memoria histórica del sitio, a través de ejercicios de memoria social, pues se efectuará con consulta a diversos actores que aporten a tener una visión lo más fidedigna posible de su estructura original. Finalmente, el proyecto contempla la actualización y conservación del Memorial “Muro de Los Nombres” con el fin de evidenciar y poner en valor los nombres de las víctimas ejecutadas políticas y detenidas desaparecidas en Villa Grimaldi durante la dictadura cívico-militar en Chile. Santiago de Chile, 25 de mayo 2017

Crónica Digital / villagrimaldi.cl