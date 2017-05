VERDAD SOBRE MUERTE DE PABLO NERUDA SE ACERCA

a verdad sobre la causa de la muerte del poeta chileno Pablo Neruda parece inminente a partir de los análisis científicos de laboratorios internacionales, una idea que seduce a la familia del Premio Nobel de Literatura.

En entrevista exclusiva con Prensa Latina, Rodolfo Reyes Muñoz, sobrino directo del autor de Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada, reveló que en octubre próximo debería realizarse en Chile un Panel Científico Internacional.

Sin embargo, hasta el momento el Gobierno no ha confirmado si creará las condiciones para financiar la estancia de los expertos y un lugar para el evento, algo que inquieta bastante a Reyes Muñoz, abogado de profesión.

Junto con la también letrada Elisabeth Flores, ambos juristas que son parte del proceso de indagaciones acerca del deceso de Neruda en 1973, poco después del sangriento golpe de estado de Augusto Pinochet, esperan una respuesta de la administración.

“Esperamos que se puedan garantizar las condiciones para el encuentro con los especialistas, porque será una forma honorable de concluir un largo proceso para esclarecer las causas de la muerte de mi tío”, afirmó Reyes Muñoz.

Por razones de estricta confidencialidad, ambos abogados declinaron adelantar detalles sobre los hallazgos de equipos científicos de Canadá y Dinamarca, que deberán presentar sus conclusiones de forma independiente.

“Después de lo ocurrido con el cinturón (ancho y de una persona gruesa y no caquéxica cancerosa como se dijo en la época) y otras presunciones certeras, no me cabe la menor duda de que Neruda fue asesinado”, aseveraron a Prensa Latina.

En particular, el doctor Reyes Muñoz, visiblemente emocionado con una reciente visita que hizo a Italia, donde constató la veneración extraordinaria por el insigne poeta, dijo que son demasiadas las coincidencias para levantar sospechas terribles.

Respecto al tema del financiamiento del panel científico, explicó que los encargados de hacer costosas pericias revelaron que el Gobierno de Chile prometió pagarles a cada uno de los equipos 10 mil dólares.

“Ya ellos han gastado 45 mil dólares tanto en Dinamarca como en Canadá, y lo único que esperan es recibir lo prometido. Porque sienten asimismo mucha admiración por Neruda y están decididos a llegar al final de la investigación”, detalló.

A finales de 2016, el Ministerio del Interior de Chile, a partir de los resultados parciales de los peritos, admitió que la muerte del también autor de Canto General pudo ser provocada con ayuda de terceros.

Desde entonces, la teoría más socorrida es que a Neruda le fue inoculado estafilococo dorado, que es una bacteria muy resistente, cuando permanecía en la Clínica Santa María a partir de un supuesto empeoramiento del cáncer de próstata que padecía.

Testimonios de su chofer y ayudante personal, Manuel Araya, coincidencias extremas y revelaciones surgidas en el proceso que adelanta el abogado principal del caso, Eduardo Contreras, conducen a la idea de que en efecto, fue asesinado.

Por Fausto Triana

Santiago de Chile, 26 de mayo 2017

Crónica Digital /PL