COLEGIO DE PERIODISTAS: “RECHAZAMOS QUE GRUPOS DE PODER EJERZAN SU INFLUENCIA PARA PRESIONAR INDEBIDAMENTE A PERIODISTAS Y MEDIOS”

El Colegio de Periodistas de Chile rechazó esta mañana que grupos de poder, económicos y políticos, pretendan ejercer censura y presiones indebidas contra medios de comunicación y profesionales de la prensa, a propósito del caso que afectó a Nathaly Álvarez, ex reportera de Radio Cooperativa, quien fue conminada el miércoles a bajar una nota por representantes del comando presidencial de Sebastián Piñera y cuyo trabajo -referido a intereses en Corpesca no declarados por el ex Presidente- finalmente fue editado sin su consentimiento.

Por lo mismo, la profesional, quien adelantó una renuncia ya pactada con el medio antes de este incidente, presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago contra el comando del candidato presidencial, la ex ministra Cecilia Pérez, y su ex casa laboral, por vulneración de su integridad psíquica, derecho a informar y libertad de expresión. La acción legal fue acompañada por la mesa directiva de la orden gremial y el abogado patrocinante, Francisco Jara.

“Acudimos al tribunal con desazón, porque no está en nuestro ánimo enjuiciar a ningún medio, pero sí sentimos que se han producido presiones indebidas y la vulneración del trabajo de una periodista”, explicó Javiera Olivares, Presidenta del Colegio de Periodistas.

Agregó que “lo que aquí ocurre es que un candidato presidencial con mucha influencia, tanto política como económica, es capaz de generar acciones desde su comando, de presión indebida, de acoso, contra una trabajadora de la prensa y contra un medio de comunicación, y nosotros no podemos quedarnos sin denunciar que esta situación está ocurriendo. Somos un Colegio de Periodistas que defiende la libertad de expresión y no estamos disponibles para que estas prácticas de momentos oscuras vuelvan a producirse hoy día”.

“Hay que recordar que el candidato Piñera tiene historial de presiones y censura. Pasó con el Diario La Nación, con las consecuencias que todos sabemos, y está circulando en redes un video que recuerda el episodio con una entrevista con BBC”, puntualizó la presidenta del gremio.

En tanto, Nathaly Alvarez dio un detallado relato de cómo fue el proceso que derivó en la modificación del artículo sobre las acciones de Sebastián Piñera en Radio Cooperativa. “Fue modificado mi texto sin mi autorización, por presiones indebidas por parte del comando de Sebastián Piñera, como se me informó en privado por parte de mis superiores, quienes habían visado el texto el día anterior”, señaló, agregando que incluso fue felicitada por el artículo.

Sin embargo, posteriormente se le comunicó que estaban llamando a la emisora para “sacar a Gonzalo Blumel de El Primer Café (matinal de Cooperativa), quien es coordinador programático de Piñera, y que no podían darse el lujo de perder un panelista cercano al próximo presidente de Chile, con esas palabras”. En este proceso fue contactada por la ex ministra de gobierno de Sebastián Piñera y vocera del comando, Cecilia Pérez, además del jefe de comunicaciones del comando Juan José Bruna, quien el día anterior le había señalado que no se pronunciarían sobre el particular.

El abogado Francisco Jara, quien patrocinó el recurso que apunta a la vulneración de la de Nathaly Álvarez, recordó que todo ciudadano “aludido injustamente por una publicación de prensa escrita, TV o radio, tiene un derecho de rectificación. Lo que se está reclamando no es que el comando haya querido aclarar una información publicada, sino que en vez de usar los medios legales hayan utilizado la enorme influencia que ellos tienen, es utilizar el poder político, económico, contra una trabajadora del medio”. Más aún, el comando fue contactado previamente para entregar su versión, lo cual fue infructuoso.

Santiago de Chile, 26 de mayo 2017

Crónica Digital