PARLAMENTARIOS RESPALDAN PROPUESTA DE GUILLIER DE “SOLUCIÓN POLÍTICA” PARA LA ARAUCANÍA

Parlamentarios de los partidos que apoyan al senador Alejandro Guillier afirmaron que la solución al conflicto en la zona pasa por una profunda discusión política, tras los dichos del candidato presidencial en la Región del Bío Bío

“Le hacen un flaco favor a la Araucanía al decir que hay terrorismo. Quién va a invertir un peso si siguen con ese discurso. Van a producir un daño y una estigmatización al pueblo mapuche. Cuando son hechos de violencia graves el Estado tiene que imponerse, pero no empiecen a generar el estigma de terrorismo en Chile, porque no tienen idea lo que es terrorismo. Hay que resolver las causas de la violencia y no estigmatizar el problema. El terrorismo en Chile esencialmente ha sido de Estado. En Chile no hay terrorismo. Esto no es el ejército de Isis ni es Alcaeda. Por favor, pongamos las proporciones y resolvamos el problema políticamente”, manifestó el senador en Coronel tras la proclamación de su candidatura presidencial por parte del MAS.

El senador del PPD Jaime Quintana sostuvo que “lo que ha dicho Alejandro Guillier es algo que tiene sustento. El único terrorismo que se ha podido demostrar judicialmente es lamentablemente el terrorismo de Estado en nuestra historia reciente. Lo que la gente de la Región de la Araucanía quiere es paz, vivir en tranquilidad y las recetas de los políticos tradicionales invocando permanentemente la Ley Antiterrorista no ha sido eficaz ni ha dado resultados”.

En ese marco el diputado radical Fernando Meza afirmó que “Quienes vivimos en la Araucanía estamos expuestos a una aguda situación de violencia, tal cual expresó nuestro candidato presidencial. Es evidente también que los violentistas son grupos pequeños y no todo el pueblo mapuche. A la derecha y también a otros que intentan aprovechar este tema para generar ruidos políticos queremos decirles desde la zona mapuche: respeto y dignidad a nuestros habitantes. Es necesario aislar al grupo de violentistas que tiene atemorizada a la población”.