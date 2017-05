FRENTE A CRISIS, PROPONEN EN BRASIL ‘PLAN POPULAR DE EMERGENCIA’

Ante el agravamiento de la crisis política, social e institucional por la que atraviesa el país, el Frente Brasil Popular presentará hoy en la ciudad de Sao Paulo un denominado ”Plan Popular de Emergencia”.

La iniciativa está enfocada en la implementación de un proyecto que posibilite fortalecer la economía nacional, el desarrollo autónomo y soberano, además de recomponer la industria y el mercado interno, así como enfrentar las crecientes desigualdades en los ingresos y el patrimonio.

De lo que se trata, subrayó el Frente Brasil Popular, es de alcanzar un modelo social basado en el bienestar y la democracia.

El documento se propone como una garantía para que un posible gobierno de emergencia -surgido como consecuencia del término anticipado del mandato del presidente Michel Temer- responda a los intereses de los trabajadores.

Estructurado en 10 áreas temáticas, el texto plantea entre sus puntos principales la necesidad de que la flamante autoridad envíe al Congreso Nacional la propuesta de convocatoria para una Asamblea Constituyente que reglamente un nuevo régimen político para las elecciones de 2018, despojado de la influencia del poder económico.

De este modo, aprecia, se garantizaría que los parlamentarios fueran electos de acuerdo con la representación de la sociedad brasileña de estos días.

Si la mitad del pueblo es negro, también la mitad de los legisladores tendrían que serlo; si esa misma proporción es de mujeres, entonces la presencia femenina debería tener igual representación, señaló Joao Pedro Stédile, uno de los coordinadores nacionales del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

Stédile, citado por la Agencia Brasil, significó que en la actualidad el 80 por ciento de los miembros del Legislativo son empresarios y quienes no lo son fueron apoyados por estos para que pudieran asumir su encargo.

El lanzamiento del ‘Plan Popular de Emergencia’ se produce en momentos cuando, en opinión del líder del MST, el gobierno golpista de Temer está llegando a su fin después de las comprometedoras delaciones del empresario Joesley Batista.

Temer solo continúa en el poder poque la burguesía todavía no acordó el nombre de su sucesor, sostuvo Stédile, para quien una elección indirecta a través del Congreso no resolverá nada, porque éste es ‘fruto de una corrupción endémica y no es representativo del pueblo brasileño’.