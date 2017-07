APRUEBAN EN GENERAL PROYECTO QUE CREA NUEVO SERVICIO NACIONAL FORESTAL

En un marco de amplio debate, la Comisión de Agricultura, que preside el diputado Iván Flores (DC), aprobó, por ocho votos a favor y cinco en contra, la idea de legislar en torno al proyecto (boletín 11.175) que transforma a la actual Conaf, de una corporación de derecho privado a un servicio público.

La diputada Alejandra Sepúlveda (IND) remarcó la importancia de avanzar en la materia, tanto desde el punto de vista del control de las emergencias como de la necesaria modernización del área.

“Hemos votado en general, porque entendemos que el sector forestal necesita urgente tener una ley. Decir que en este momento, por el dictamen de la Contraloría General, pero además, porque efectivamente no podemos tener este hibridraje en una institucionalidad tan importante como la Conaf, se necesita. Y no solo a partir de los incendios, lo que tiene que ver con una Conaf pública, también entendemos que no es posible que una institución que lleva más de 40 años y donde los trabajadores se han ganado un derecho no tengamos la posibilidad que esos derechos también se cumplan en esta nueva institucionalidad forestal”, planteó.

La legisladora resaltó que el mayor debate estuvo centrado en la situación de los trabajadores que, pese a los anuncios de la Dirección de Presupuestos (Dipres), aún no hay un texto que avale los acuerdos comprometidos, hecho que espera se reviera cuando el Ejecutivo presente las indicaciones al proyecto.

Justamente en relación a dicho tema, el director ejecutivo de la Conaf, Aarón Cavieres, destacó que, por primera vez, se dispondrá de dos mil 500 millones de pesos para mejorar la situación de los trabajadores, mejorando sus remuneraciones y beneficios, lo que, aseguró, será plasmado en las indicaciones que se presentarán en agosto.

“La verdad es que tenemos bastante acuerdo, van a escribirse las negociaciones porque el Parlamento nos ha fijado, al Ejecutivo, un plazo para tener esas indicaciones, que es de aquí al 4 de agosto, ese plazo claramente nos obliga y, dado el interés que tiene el Ejecutivo y también el Parlamento en avanzar en este proyecto, por la importancia que tiene para el país, tanto por el tema de incendios que lo motivó, como el tema de desarrollo sectorial, que es tremendamente importante. Confiamos y vamos a estar activamente trabajando y, de hecho, ya se está trabajando en empezar a redactar las indicaciones (…). Por lo tanto, estaremos el 4 con las indicaciones ingresadas y en condiciones de iniciar la discusión en particular”, comprometió.

Sin embargo, dicho compromiso no fue suficiente para la oposición, que votó en bloque en contra de la iniciativa. De hecho, tal como indicó el diputado Diego Paulsen (RN), hay críticas de forma y fondo que esperan sean corregidas en lo que resta del trámite legislativo.

“Hemos estado trabajando indicaciones con los sindicatos de trabajadores, con el propio Ministro de Agricultura. Hemos llevado adelante una serie de conversaciones que nos va a permitir empezar a fortalecer, pero necesitamos claramente de la voluntad del Gobierno. Si el Gobierno quiere avanzar en esto y quiere, de una vez por todas, que salga un Servicio Nacional Forestal y una Conaf pública, vamos a ver su intención en las próximas semanas”, puntualizó.

Para el diputado Sergio Espejo (DC), este es un proyecto en el cual nadie tiene dudas que es necesario avanzar, por lo cual criticó la falta de apertura de RN y la UDI.

“La oposición, por razones políticas, para obstaculizar estos avances ha votado en contra. Lo ha hecho pese a que en este proyecto las principales preocupaciones de los expertos y de los trabajadores están siendo reconocidas en esta etapa. La primera de ellas que todos los trabajadores pasen a la Conaf pública, que lo hagan en igualdad de condiciones. El proyecto viene, además, con más de dos mil 500 millones de pesos para mejorar la carrera funcionaria, muy distinto a lo que ocurrió en el gobierno del expresidente Piñera, cuando esta cifra era del orden de los 200 millones de pesos. Y, por último, con mucha claridad de parte del Gobierno y de parte de los parlamentarios de la Comisión, que tenemos que mantener en Conaf la protección del sistema de Parques Nacionales. Así que yo me alegro que lo hayamos aprobado en general”, sentenció.

Conforme a los acuerdos de la Comisión, tras el vencimiento de la presentación de indicaciones, el viernes 4 de agosto, la instancia procederá a la votación en particular, idealmente, en la semana del 7 de agosto.

Santiago de Chile, 24 de julio 2017

Crónica Digital / camara.cl