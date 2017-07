HITO: IZAN BANDERA DE LA DIVERSIDAD EN PLAZA DE TRIBUNALES DE CONCEPCION

El Movilh-Biobío calificó como histórico el hecho, destacando que “esta es la primera región donde con el respaldo del Poder judicial izamos nuestro símbolo”. El organismo calificó de “valiente” el apoyo el juez Ascencio, luego de que la Suprema sostuviera que la bandera no puede desplegarse en edificios públicos.

La bandera de la diversidad sexual y de género fue izada hoy en la Plaza de Tribunales de Concepción como una señal de igualdad y respeto a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), siendo el hecho calificado como “histórico” por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

El emblema fue desplegado en un acto que contó con asistencia del presidente de la Corte de Apelaciones, Hadolff Ascencio, del alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, de la presidenta de la Asociación de Magistrados, Margarita Sanhueza y del presidente del Movilh-Biobío, Esteban Guzmán,.

Para el Movilh “hoy la región del Bíobío ha dado un nuevo paso contra la homofobia y la transfobia. Una paso inédito a nivel país, pues es la primera vez que izamos la bandera con el respaldo de representantes del Poder Judicial y pese a que la Corte Suprema se opone al despliegue de símbolos que no son nacionales en los edificios públicos”.

Fue en mayo pasado cuando el presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, Hadolff Ascencio, se comprometió con el Movilh-Biobío a izar la bandera en el marco de la “Campaña Arcoíris” que dicho colectivo desarrolla cada año con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.

“Si bien en mayo pasado más de 100 instituciones se sumaron a la Campaña Arcoíris, izando la bandera de la diversidad a lo largo de todo el país, por razones de agenda la Corte aplazó su respaldo hasta hoy, cuando ha vestido de diversidad al Bíobío”, redondeó Guzmán.

El izamiento no estuvo exento de problemas, pues a propósito del mismo el viernes pasado la Corte Suprema sostuvo que“conforme a la legislación vigente, solamente se pueden izar banderas que tienen carácter de emblema nacional o local en los edificios públicos, como inmuebles usados por los tribunales de justicia”.

Pese a ello, el juez Ascencio no varió los planes, aclarando que tal restricción no es aplicable a la Plaza de Tribunales.

“Aquí no hay dobles discursos, de este presidente por lo menos no. Acá hay distintas opiniones. Hay quienes sostiene que el Poder Judicial no se puede involucrar en activismos y no se trata de eso, simplemente que antes de ser jueces, somos ciudadanos”·, sostuvo hoy el magistrado Ascencio en el diario El Sur.

Para el presidente de Movilh-Biobío, el juez Ascencio “ha dicho nada más, ni nada menos que los derechos humanos, como la no discriminación y la igualdad, son universales, y que por tanto, realizar gestos simbólicos para enaltecerlos, como ocurre con el izamiento de la bandera, es importante y necesario y en nada afecta la neutralidad judicial”

“El juez dio así muestras de valentía y convicción elogiables, lo cual sólo corresponde aplaudir y valorar. Todo nuestro reconocimiento para él”, finalizó Guzmán.

Santiago de Chile, 25 de julio 2017

Crónica Digital