GOBIERNO ANUNCIA QUE ENTREGARÁ MÁS DE 50 MIL TÍTULOS DE DOMINIO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA PRESIDENTA BACHELET

En una emotiva ceremonia realizada en Pichilemu, la ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, junto con entregar 102 títulos de dominio que irán en directo beneficio de familias de la provincia de Cardenal Caro en la región de O’Higgins, anunció que para todo el 2017 se tiene contemplado lograr 20 mil títulos de dominio a nivel nacional con lo que se superarán con creces los 50 mil durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

Las entregas de títulos de dominio, se enmarcan en el programa de regularización de la pequeña propiedad raíz “Un Pedacito de Chile”, que impulsa la secretaría de Estado en todo el país y a través de la cual ya se han entregado más de 31 mil títulos de Arica a Magallanes entre el 2014 y el 2016.

La ministra Nivia Palma comenzó su recorrido por la sexta región en el Teatro Municipal del tradicional balneario de Pichilemu, donde señaló “que estamos trabajando para lograr mayor equidad para los ciudadanos de nuestro país y en el marco de esta tarea hicimos un estudio en todo el país y nos hemos comprometido con la Presidenta y con la ciudadanía en que solo durante 2017 entregaremos más de 20 mil títulos de dominio y sabemos que así será ya que en nuestra cartera existe una gran vocación de servicio entre nuestros funcionarios”.

Durante la ceremonia, la secretaria de Estado además entregó la concesión de uso gratuito del inmueble que alberga las instalaciones de la segunda compañía de Bomberos de Cáhuil, perteneciente a la comuna de Pichilemu.

Concluido el acto, el senador Juan Pablo Letelier, expresó su satisfacción destacando la “tranquilidad y alegría que hoy sienten cientos de familias, durante una jornada que se suma a muchas otras de este ministerio tan cercano a nuestras familias, ya que les entrega una certeza jurídica a través de la cual podrán ejercer sus derechos de una manera distinta; es un ministerio que tiene un tremendo valor e impacto social y por eso estamos hoy acompañando a nuestra ministra”.

Por su parte, el alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova, agradeció en nombre de los usuarios y vecinos de la comuna destacando “a Bienes Nacionales, que ha dado hoy la posibilidad de tener una inmensa alegría a muchas familias y doblemente contentos por la concesión para los bomberos que les permitirá mejorar su infraestructura y finalmente por el anuncio de la ministra sobre la entrega de una propiedad para un grupo de artesanos locales que requieren un lugar donde exponer sus trabajos”.

A nombre de los beneficiarios habló la señora Clotilde Toro del sector de La Estrella, quien dijo que “para una mujer sola es mucho más difícil salir adelante, por lo cual me siento muy feliz de haber recibido mi título ya que me da la tranquilidad de que estoy viviendo en un lugar que me pertenece y que puedo postular a nuevos beneficios del Estado”.

Cabe destacar que los beneficiarios pertenecen a las comunas de Pichilemu, Litueche, Marchihue, Paredones, Navidad y La Estrella de la provincia de Cardenal Caro, a los que se sumarán títulos para familias de San Fernando, Santa Cruz, Lolol, Chimbarongo, Nancagua, Pumanque, Placilla y Chépica de la provincia de Colchagua y concesiones gratuitas para un total de seis organizaciones sociales de la región de O’Higgins.

Santiago de Chile, 31 de julio 2017

Crónica Digital