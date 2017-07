MAESTROS DEL CINE, JOYA DE SANFIC DE CHILE

Los platillos gourmet del prestigioso Festival de Cannes vendrán a la mesa del Sanfic 13 de Chile, dentro de la sección de Maestros del Cine que hará las delicias de los espectadores del 20 al 27 de agosto.

Será un lujo este año. El Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic 13) exhibirá a la Palma de Oro de Cannes, The Square (Suecia), la ganadora de la Mejor Dirección (Sofia Coppola, La seducción) y Mejor Actriz (Diane Krugger, In the fade).

The Square fue probablemente la joya de la corona en el boulevard de la ciudad de la Riviera francesa. Una comedia agridulce, que deja en el aire cuestionamientos sobre la dictadura de lo políticamente correcto del mundo occidental.

En la propuesta de la cita en la capital chilena aparecen dos películas de importantes realizadores latinoamericanos, La mujer del animal, del colombiano Víctor Gaviria, y La región salvaje, del mexicano Amat Escalante.

Gaviria, también destacado poeta y escritor, tiene una colección pequeña de títulos en el séptimo arte, pero ninguno dejó indiferente a la crítica y el público. La vendedora de rosas (1998), la más aclamada.

Igual, Rodrigo D: No futuro (1990) y Sumas y Restas (2005), antes de lanzarse con La mujer del animal (2016), que ya estuvo en el festival de La Habana y conquistó dos lauros en el encuentro de Málaga este año.

En tanto, el mexicano Escalante obtuvo en Cannes (2013) la distinción de Mejor Director, y en La Habana el mismo año de Mejor Película por la muy violenta Heli. Ahora con La región salvaje vuelve a ser provocador pero en otra cuerda.

Maestros del Cine incluirá en su cartera a El otro lado de la esperanza (Finlandia-Aki KaurismÃñki); El viajante (Francia-Irán), de Asghar Farhadi; Good Time (Estados Unidos-Josh y Benny Safdie); Graduación (Francia, Rumania y Bélgica), de Cristian Mungiu.

Además, I am not your Negro (EEUU-Raoul Peck); Paraíso (Rusia-Andréi Konchalovski); Personal Shopper (Francia-Olivier Assayas); Take Me Home (Irán-Abbas Kiarostami; The Day After (Sudcorea-Hong Sangsoo); y Una serena pasión (Inglaterra-Terence Davies).

La artista japonesa Yoko Ono, última esposa del ex Beatle John Lennon antes de ser asesinado, será parte del Sanfic 13 con una exposición y audiovisuales de su autoría.

Los materiales audiovisuales acompañarán a una exposición denominada Yoko Ono: Dream Come True, hasta el 22 de octubre en las salas de CorpArtes, uno de los organizadores del encuentro anual de cine en Chile.

El actor, guionista y realizador estadounidense Matt Dillon, candidato al Oscar por la aclamada Crash (2006), será invitado especial al festival, que estrenará en su apertura la cinta argentina La cordillera, con Ricardo Darín.

Por Fausto Triana

Santiago de Chile, 31 de julio 2017

Crónica Digital /PL