BANCADA PC E INDEPENDIENTES RECIBE RECONOCIMIENTO DE LA FEDERACIÓN PALESTINA DE CHILE

“El partido comunista ha entendido históricamente muy bien el aspecto de no normalizar relaciones con un Estado que no se comporta de manera normal, y que por lo demás, es muy peligroso hoy en día tener un proyecto de acuerdo con un país que no tiene definidas sus fronteras”, señaló Anuar Majluf.



Tras una reunión con la bancada PC e independientes, representantes de la Federación Palestina de Chile reconocieron y valoraron el compromiso histórico que ha tenido el Partido Comunista de Chile al proyecto de liberación nacional del pueblo palestino respecto a la ocupación militar por parte de Israel en el año 1948.



El Director Ejecutivo de la Federación Palestina de Chile, Anuar Majluf, indicó que: “valoramos el apoyo histórico que hemos tenido de parte del Partido Comunista de Chile para el reestablecimiento de los derechos del pueblo palestino, el respeto a los derechos humanos del pueblo palestino y sus derechos inalienables y de autodeterminación”.

De esta manera, Anuar Majluf, expresó que esto se vio materializado en la votación en bloque de la bancada del PC que se opuso al acuerdo económico, comercial y aduanero con Israel, un Estado que mantiene una ocupación militar y que viola permanentemente los derechos humanos del pueblo palestino.

“Creemos que no debemos premiar a Israel por esas conductas. En ese sentido, el partido comunista ha entendido históricamente muy bien el aspecto de no normalizar relaciones con un Estado que no se comporta de manera normal, y que por lo demás, es muy peligroso hoy en día tener un proyecto de acuerdo con un país que no tiene definidas sus fronteras”, sostuvo el representante de la federación Palestina de Chile.

Por su parte, el diputado por la región de Coquimbo, Daniel Núñez, apreció y agradeció este importante reconocimiento por parte de la Federación Palestina de Chile hacia la bancada del PC e independientes, e indicó que seguirán trabajando y velando por la delicada situación que sufre el pueblo palestino desde hace más de 50 años.

“Hemos concordado el día de hoy la necesidad de hacer conciencia en la sociedad chilena y en el gobierno respecto a esta situación para buscar una salida política negociada y que avance en la perspectiva que nosotros como bancada tenemos que es que en el territorio de Palestina existan dos Estados reconocidos y constituidos legalmente, el Estado de Israel y el Estado de Palestina, así que vamos a trabajar en esa línea”, concluyó el parlamentario.

Santiago de Chile, 2 de agosto 2017

Crónica Digital