CUT Y DT REALIZAN SEMINARIO DE CAPACITACIÓN SOBRE SERVICIOS MÍNIMOS

Con la participación de cerca de 50 dirigentes sindicales, se realizó este martes, en la sede de la CUT, un seminario organizado en conjunto con la Dirección del Trabajo (DT) sobre los alcances y criterios de aplicación de la norma en torno a la calificación de “servicios mínimos”, contenida en la nueva Ley 20.940 que moderniza el sistema de relaciones laborales.

Wendoling Silva, jefe del departamento de Relaciones Laborales de la DT, fue la encargada de impartir este taller que estuvo presidido por la vicepresidenta de la CUT, Amalia Pereira y el consejero nacional e integrante de la secretaría de negociaciones colectivas, conflictos y solidaridad de la CUT, Carlos Cerda.

De acuerdo a la ley, se entiende como servicios mínimos y equipos de emergencia (por lo tanto, en caso de huelga deben asegurar su funcionamiento) aquellos servicios que sean “ estrictamente necesarios para proteger los bienes corporales e instalaciones de la empresa y prevenir accidentes, así como garantizar la prestación de servicios de utilidad pública, la atención de necesidades básicas de la población, incluidas las relacionadas con la vida, la seguridad o la salud de las personas, y para garantizar la prevención de daños ambientales o sanitarios”.

En ese marco, Silva dijo que la norma sobre servicios mínimos debe ser interpretada restrictivamente por lo tanto, subrayó, “no todas las empresas califican para tener servicios mínimos (…). En lo particular, hemos tenido bastantes empresas que han solicitado servicios mínimos que no son de aquellas que debiesen ser calificadas (…).Por ejemplo, se nos ha solicitado en algunos casos que califiquemos servicios mínimos funciones que son para garantizar la productividad de la empresa y eso, en ningún caso es servicio mínimo. En ese sentido hemos sido bastante estrictos y por ejemplo hay situaciones que se ha pedido mantención de jardines, mantención de cierta operatividad como atención a público, cajera, y eso no es servicio mínimo porque no cumple ninguna de las hipótesis legales”.

En tanto, Pereira, explicó que el taller se centró en estas materias porque los servicios mínimos, han sido uno de los temas de mayor “conflictivo” de la Reforma Laboral y por lo tanto de mayor interés: “hay diferentes interpretaciones (…) y al dirigente sindical de repente se le hace complicado, porque hay cosas que no manejamos desde el punto jurídico (…). Consideramos importante, que el trabajador, y fundamentalmente el dirigente, esté informado, sepa de sus derechos y sepa dónde pueda abordar esta nueva normativa. Estamos gratamente complacidos, porque hemos tenido una alta convocatoria. La Central es el espacio donde se forman los trabajadores, donde confluimos, hacemos complicidad y formamos conocimiento”.

Opiniones dirigentes asistentes

Larissa Cuevas, tesorera del Sindicato N°1 del Banco BCI: “esta es una buena instancia para poder saber los criterios que está aplicando la DT, especialmente en los servicios mínimos (…). Es importante tener la información y capacitarse y en estas instancias, hacer las consultas necesarias”.

Juan Varas, presidente sindicato de la ACHS: “es una charla muy productiva, bastante importante (…). Hoy nos encontramos que las leyes son muy favorables a los empleadores, por lo tanto los trabajadores debemos estar muy informados”.

Víctor Carvallo, tesorero Sindicato Morgan Impresores: “El seminario es muy bueno porque los dirigentes sindicales tienen que interiorizarse respecto de las nuevas leyes (…) porque con las solicitudes de servicios mínimos, hay empresas que se quieren aprovechar de la buena fe de algunos sindicatos”.

Rodolfo Villarroel, dirigente de la Confederación Manuel Bustos: “es una excelente ocasión para ir aprendiendo lo que es la Reforma Laboral (…). Si tenemos la opción de capacitarnos, las empresas ya no van a poder hacer lo que quieran”.

Emilia Solís, presidenta de Sindicato Unitario de Trabajadoras y Trabajadores de Casa Particular (Sinducap): “esta jornada ha sido muy importante (…). Sería muy bueno que muchos dirigentes pudieran venir y prepararse para poder representar bien a nuestras bases porque si nosotros no estamos preparados, cómo vamos a poder avanzar. Le doy gracias a la CUT, gracias a la DT, gracias a la vicepresidenta de la CUT, por esta oportunidad de aprendizaje”.

Santiago de Chile, 3 de agosto 2017

Crónica Digital /cut.cl