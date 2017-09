CARTA ABIERTA DE VERONICA DE NEGRI A LORETO LETELIER ¿HASTA DÓNDE PUEDE LLEGAR LA MALDAD HUMANA?

La candidata de la UDI por el Distrito 9, Loreto Letelier, no solo es ignorante porque parece que no puede informarse y aparece avalando crímenes tan horrendos que no sólo estremecieron a Chile, también al mundo. Es más, usa el mismo lenguaje que usó el siniestro dictador en conferencia de prensa después que mi hijo, Rodrigo Andres Rojas De Negri falleciera a consecuencia de haber sido quemado vivo en Los Nogales junto a Carmen Gloria Quintana, que felizmente sobrevivió, para luego haber sido abandonados en una zanja en un sitio eriazo en la zona de Quilicura el 2 de julio de 1986.

Doña Loreto, ¿sabía Ud que el gobierno del Presidente Reagan le quito el apoyo a la dictadura de Pinochet producto de esta barbaridad humana?, ¿se ha informado Ud. que el Ministro Mario Carroza acaba de entregar el viernes pasado un fallo acusatorio en contra de 13 militares involucrados en este crimen, de los cuales hay un miembro de altos mandos militares acusado de conspiración?

¿Hasta donde llega su intrínseca maldad?,¿ Cuán falsa puede ser usted?, ¿Cuánto daño nos quiere seguir causando a las víctimas de mi familia, de Carmen Gloria , a todos los jóvenes que presenciaron el crimen y que después fueron reprimidos y encarcelados por haber prestado testimonio?

Usted nos causa daño a todas las víctimas de la dictadura, ya sean familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados, exonerados, ex prisioneros políticos, allanados y a dos generaciones de jóvenes de la edad de mi hijo y de Carmen que fueron afectados por este alevoso del crimen. ¿Sabe Ud doña Loreto que lo que está haciendo es un crimen por desconocer la justicia y avalar un impresentable Fiscal Militar, que está en prisión por tergiversar y faltarle a la ley?

¿Sabe Ud que esta cometiendo otro crimen por estar ejerciendo y tortura psicológica, crimen condenado por la ONU desde 1948? ¿Sabe Ud que la injuria y calumnia a dos jóvenes indefensos es también un crimen?

Usted dice representar la ley, la justicia, ¿es abogada, no?, pero sin embargo lo ignora, son muchos los crímenes que Ud esta cometiendo y por los cuales Ud. debe pagar. Es usted una mujer que no sabe respetar el sufrimiento ajeno, que no respeta la justicia.

Quien como usted, que derrama tanto odio no puede ser candidata a un cargo tan importante en uno de los tres poderes del Estado y menos representarnos en la Camara de Diputados ni ninguno otro poder de este.

Quienes con amor hemos estado buscando verdad, justicia, el paradero de todas las personas que fueron detenidas y desaparecidas o las mujeres detenidas desaparecidas que acunaban en su vientres sus hijos, o la verdad del porqué de nuestros ejecutados, presos políticos, allanados, los que no tenemos odio, al contrario nosotras y nosotros hemos sido muy bondadosos y bondadosas al darle a los criminales el derecho a esa justicia que nos negaron a nosotras/os y a todo Chile.

Un pais se construye con amor, verdad y justicia y no con odio que es lo que Loreto Letelier derrama sin siquiera respetar la justicia. Con semejante maldad y desconocimiento de la Justicia usted no puede intentar representar a la nación en el Parlamento.

Son tantas las preguntas que asaltan mi mente en estos momentos pero por sus declaraciones no la veo capacitada para entender, solo deseo que algún dia la luz alumbre su cerebro ; el amor es la luz, parte de ella nos la da la justicia, la verdad, la reparación, la memoria, el respeto a sí misma y al ser humano. Estas son las formas con las que se construye una nacion . No olvide: EL AMOR CONSTRUYE, EL ODIO DESTRUYE .

Veronica Gilda De Negri Quintana

Ni perdón ni olvido

Santiago de Chile, 27 de septiembre 2017

