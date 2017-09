MESA DEL SECTOR PÚBLICO Y CUT INSTAN AL GOBIERNO A INSTALAR A LA BREVEDAD LA MESA DE NEGOCIACIÓN

Este miércoles en la sede de la Central, sostuvieron una reunión los dirigentes de las organizaciones que componen la Mesa del Sector Público (MSP) con el Comité Ejecutivo en pleno de la CUT, oportunidad en la que se analizaron los avances del proceso de negociación colectiva del sector y los próximos pasos a seguir, siendo gravitante la exigencia de que el gobierno se sienta prontamente a conversar.

“Llevamos dos meses en la práctica desde que se ingresara el Pliego de Negociación hasta la fecha, sin una respuesta (…). Entendemos que en esto no depende solo de la voluntad de los gremios que se pueda avanzar; para que un diálogo sea fecundo, necesita de dos y si bien uno entiende que ha habido cambio de gabinete y equipo económico mediante, hay un ministro que no es un ministro que no conozca la realidad del sector publico; no es un ministro que no haya tenido oficio en la negociación sectorial, por lo tanto entendemos que si bien no se trata de poner presiones indebidas como creen algunos, sí es evidente que tras dos meses de haber ingresado el pliego hasta la fecha, no tener ningún pronunciamiento, es ya del todo inaceptable”, dijo la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa tras el término de la reunión.

La dirigente destacó que esta es la primera vez, desde que surgiera la MSP, que un Comité Ejecutivo completo de la CUT (en este caso con sus nueve miembros) estuviera participando en una reunión del sector, calificando esto como una clara muestra del compromiso que tiene la Central con el sector público que se refrenda además, con el hecho de crear por mandato de su último Congreso Nacional (realizado ene enero pasado) y en el marco de la Autorreforma Sindical que se está viviendo al interior de la CUT, la Secretaría de Organizaciones de Trabajadores del Sector Público, que actúa de enlace permanente con este sector –más allá de los períodos de negociación- y es encabezada por la consejera nacional Andrea Palacios.

Entre los acuerdos, se programó para este domingo una conferencia de prensa en la cual se reafirmará “el sentido unitario que hay detrás de este proceso y eso es una garantía para los trabajadores y trabajadoras. Y que el Ejecutivo recoja este llamado a que no provoquemos un escenario de tensión y de movilización sino que busquemos un espacio de diálogo y que por lo tanto, a la brevedad con el ministro de Hacienda o su subsecretaria, podamos concretar una reunión”, precisó Figueroa, destacando el espíritu de unidad que anima a la MSP: “más allá de las legítimas diferencias, estamos todos unidos detrás de este proceso de negociación: la CUT y los gremios porque finalmente lo que a los trabajadores y trabajadoras les sirve es que podamos decirles, miren detrás de esto, no hay esfuerzos individuales, detrás de esto no hay disputas, estamos todos detrás de la causa que es mejores y mayores condiciones para los trabajadores, en este caso del Estado y que esperamos redunde también en un ejercicio sano de lectura del mundo privado de que aquí, tenemos que tener un nuevo trato con los trabajadores, tanto públicos como privados, que es parte de los desafíos de la CUT para el período que viene”.

El miércoles de la próxima semana, volverá a reunirse la Mesa con el objetivo de afinar los detalles de la estrategia de “Negociación-Movilización” que desplegará el sector de cara a los avances que se vayan obteniendo, es decir abordarán el proceso de negociación en todas sus vertientes.

En tanto Palacios, detalló las gestiones que se han realizado en este período, resaltando por ejemplo una reunión que tuvo la Federación de Funcionarios de Hacienda con la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos: “ella tiene muy buena disposición y está consciente de que va a trabajar hasta sus últimos días en todas las instancias y nos ofreció toda colaboración, donde también planteé el Pliego de Negociación” de la MSP. La dirigente agradeció el respaldo unitario de la CUT porque “fortalece la Mesa”. Asimismo, hizo un llamado a los funcionarios públicos de todo el país “de Arica a Punta Arenas a sentirse incorporados y comprometidos con lo que se está haciendo” en la MSP.

Cabe recordar que no solo se está solicitando instalar la mesa de trabajo con el Ejecutivo para abordar la negociación colectiva del año en curso, también se está pidiendo avanzar en materias plasmadas en el Protocolo de Acuerdo del año 2014 que aún no se han implementado. Así lo recordó el coordinador de la MSP, Ramón Chanqueo: “estamos comprometidos con las demandas que quiere el sector, por eso señalamos este Protocolo del 2014 porque hay elementos muy importantes que de alguna forma resumen todo este trabajo que se ha venido realizando, desde las leyes de incentivo retiro para los funcionarios que están en edad de jubilarse, pasando por los requerimientos de los funcionarios que trabajan en lugares apartados del territorio nacional, de zonas extremas, derechos a sala cunas, etc. Todas esas demandas que están plasmadas en este documento, las estamos haciendo carne, las estamos evaluando y es nuestra bandera de lucha desde el momento en que asumimos esta responsabilidad para que estos temas no decaigan y sigan planteándose en las mesas de negociaciones”.

Santiago de Chile, 28 de septiembre 2017

Crónica Digital/cutchile.cl