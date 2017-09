ATAQUES CARDÍACOS CAYERON CERCA DE UN 8 POR CIENTO EN CHILE TRAS LEY QUE PROHIBIÓ FUMAR EN ESPACIOS PÚBLICOS

Un equipo internacional de investigadores, integrado por la académica de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, Carolina Nazzal, reportó que la tasa de infartos cardíacos en Chile disminuyó abruptamente después de la prohibición completa de fumar en espacios cerrados accesibles al público, la que entró en vigencia en marzo de 2013, como parte de la ley 20.660 de control de tabaco.

Los esfuerzos gubernamentales por hacer frente al tabaquismo en nuestro país han comenzado a dar frutos. Así quedó de manifiesto en los resultados del estudio “Lower incidence of myocardial infarction after smokefree legislation enforcement in Chile” -“Descenso en la incidencia del infarto al miocardio después de la aplicación de la ley libre de humo en Chile”-, publicado recientemente en el Boletín de la Organización Mundial de la Salud, y realizado por la académica de la Escuela de Salud Pública de Universidad de Chile, Carolina Nazzal y el profesor Jeffrey E. Harris del Departamento de Economía, Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

La investigación, que analizó la evolución de los ataques cardíacos antes y después de la entrada en vigencia de la Ley 20.660, observó una dismunución de los casos en ambos sexos, así como en personas jóvenes (20–69 años de edad) y de edad avanzada (70 años o más).

Los autores atribuyen sus hallazgos a la reducción rápida de exposición al humo de tabaco de segunda mano, el que tiene un efecto perjudicial al funcionamiento del corazón aumentando el riesgo de infartos. Para ello, analizaron los casos de infartos al corazón que ocurrieron en mayores de 20 años residentes de zonas urbanas entre enero de 2011 y diciembre de 2014, es decir dos años antes y dos años después de la entrada en vigencia de la ley.

El estudio permitió determinar que la reducción relativa inmediatamente después de la prohibición fue de 7,8 por ciento, lo que equivale a 764 casos menos al año en base a una población de aproximadamente 10 millones.

A juicio de la Dra. Nazzal la importancia de estos resultados radican en que “se visualiza el impacto de esta política pública, que beneficia a toda la población. Además se trata del primer estudio en la región que es de base poblacional. Otras investigaciones han considerado sólo las hospitalizaciones, en cambio en este estudio además se incluyeron las muertes por infarto ocurridas en centros de salud, utilizando las bases de datos de egresos hospitalarios y de mortalidad del Departamento de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud, de tal forma que se logró que el diagnóstico de infarto fuera lo más certero, dándole mayor validez al estudio”.

El profesor Harris enfatiza en que “el humo de segunda mano, tiene un efecto negativo en el no fumador en muy poco tiempo, y son efectos reversibles en el sentido de que la eliminación de humo, puede mejorar o eliminar el riesgo también dentro de poco tiempo”, tal como revelan los resultados del estudio.

Siguiendo con el académico del MIT, éste señala que la disminución observada cercana al 8 por ciento fue “casi inmediata y permanente, es decir, el número absoluto de muertes evitadas se acumula con el tiempo”. Por lo mismo en el largo plazo, la disminución de los infartos podría “llegar a consolidarse en un 40 por ciento, tal como indican otros estudios”.

A pesar de los resultados optimistas, y de estos positivos efectos que ha probado tener la legislación de control de tabaco, la prevalencia de tabaquismo en Chile es la más alta de América Latina, especialmente en mujeres y jóvenes.

La colaboración entre ambas instituciones a las que pertenecen la Dra Carolina Nazzal y el profesor Harris fue patrocinada por la Oficina Latinoamericana del MIT Sloan, así como el programa de Iniciativas Internacionales Científicas y Tecnológicas del MIT en Chile (MISTI-Chile).

El manuscrito realizado por los profesores Nazzal y Harris fue publicado en la sección Online First de la revista y puede descargarse acá.

Por Comunicaciones ESP

Francisca Siebert

Santiago de Chile, 29 de septiembre 2017

Crónica Digital / u.chile.cl